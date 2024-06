Freidora de aire, ¿sí o no?: la respuesta definitiva de Paulina Cocina

Paulina Cocina ha revolucionado la manera en que muchos se acercan a la cocina, haciendo que cocinar sea una actividad divertida, accesible y gratificante. Su combinación de autenticidad, humor y conocimientos culinarios ha resonado con millones de personas.

El contenido de Paulina Cocina es variado y abarca desde recetas tradicionales argentinas hasta platos internacionales, siempre adaptados para que sean fáciles de preparar en casa. Además de las recetas, Paulina también comparte videos de “Un día en la vida” y reseñas de productos. Por ejemplo, en un video se refirió a la freidora de aire, que es un electrodoméstico que ha ganado mucha popularidad en los últimos años.

Qué opina Paulina Cocina sobre la freidora de aire

Paulina Cocina hizo un análisis sobre su experiencia con la freidora de aire. De esta manera, la influencer destaca varios puntos clave que ayudan a sus seguidores a decidir si este aparato es adecuado para ellos. “¿Es verdad que las papas fritas te quedan como fritas con una cucharada de aceite? Sí, es verdad. La máquina la tuve, es espectacular. Le metes un kilo de papas fritas adentro, una cucharada de aceite y te quedan espectaculares”, aseguró.

A su vez, puntualizó en que la freidora de aire tiene dos “problemones”. Por un lado, se refiere a la capacidad, ya que explica que solo se pueden hacer cosas chiquititas, como papas fritas, patitas de pollo o empanadas. “¿Una milanesa podés hacer? Sí, amigo, podés hacer. Pero me entra una milanesa, somos ocho en la casa. Y tarda 20 minutos en hacerse cada una. ¿Sabés qué? Te la frío en la sartén o te la meto al horno o lo que sea, pero no me está sirviendo para eso”.

Por otro lado, remarcó que es una máquina muy grande y, por lo tanto, hay que tener espacio; y también agregó otra dificultad que es la limpieza: “Tiene el recoveco del recoveco del recoveco. Nunca la llegás a limpiar”.

Con respecto a las bondades, destacó que es una opción de comer saludable y que evita de tener el problema de donde tiramos el aceite. “Mi veredicto es el siguiente. Si haces seguido papas fritas, cómprala, porque vas a tener unas papas fritas más sanas. Ahora, si pensás usarla como complemento para freír cualquier cosa, no. No te hagas esa ilusión porque se puede freír cualquier cosa, pero no te entra cualquier cosa o vas a tener que hacer 15 sesiones de fritura que no van a tener sentido”, cerró su reseña.