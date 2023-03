Ex “100% lucha” pagó 500 pesos por una palta, se quejó y se volvió viral: “Más caro que el sushi”

A casi 20 años del estreno de “100% Lucha” uno de sus protagonistas volvió a tener repercusión gracias a las redes sociales. Se trata de Vicente Viloni, el luchador reconocido por su cabellera rubia larga que se ganó el corazón de los televidentes por su estilo de pelea dentro del ring.

En 2006 cuando estrenó el ciclo conducido por Leo Montero en Telefe, Viloni se volvió toda una figura televisiva, pero ahora se alejó de la exposición y se dedica a dar clases de musculación en un gimnasio de Ezeiza, localidad del Gran Buenos Aires. Sin embargo aún mantiene su grupo de admiradores que se refleja en Twitter.

Vicente Viloni Foto: web

El ex luchador desarrolla un perfil en la aplicación que despierta gran interés entre los usuarios y sus posteos suelen volverse virales. En los últimos días circuló por la red su queja por el precio de la palta, tanto es así que se volvió Trending Topic.

En su publicación, Vicente Viloni denunció que le cobraron 500 pesos por una palta y amenazó con “a hacer bost* a todos”. El tuit recibió hasta el momento cerca de 25 mil “me gusta” y más de 2 mil retuits.

“¡Ven que no miento! ¡¡500 mangos esta palta de mierda!! ¡Es más caro que el sushi! Hijos de re mil @#$% se aprovechan de mi ansiedad... Los voy a hacer bost* a todos. La con&%× de sus madres”, reza la publicación original. Y recibió todo tipo de respuestas.

Vicente Viloni se quejó del precio de la palta y se volvió viral Foto: Twitter

La reacción de los usuarios al tuit sobre el precio de la palta de Vicenti Viloni

Como era de esperarse los usuarios no tardaron en reaccionar y manifestaron sus opiniones. Las más descabelladas fueron: “Vicente tengo un árbol de paltas, pasá a buscar estoy en Lomas”, “¡Wachin! A mí me afanaron $180 por esta hortaliza herbácea / alias: lechuga/ la describo así porque suena cheto y para que me duela menos” y “Muy pronto Viloni se va a estar imaginando la palta”.