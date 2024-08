Cómo se cocina el famoso “jam penny”, el sándwich favorito de la Reina Isabel II

Desde que tenía 5 años hasta el final, la reina Isabel II comió todos los días su sándwich favorito. Conocido como el “jam penny”, por su forma circular y su tamaño similar al antiguo centavo inglés, el chef privado de la familia real, Darren McGrady, reveló la receta.

El sándwich favorito de la reina Isabel II se llama jam penny. Foto: Lavender and Royal

De qué está hecho el jam penny

McGrady, en su canal de YouTube, indicó que siempre a la hora del té, la reina le pedía un determinado sándwich que está hecho con tres simples ingredientes:

Pan

Mermelada

Mantequilla

Además, el chef indicó que la mermelada favorita de la reina era la de frutilla: “Preparábamos la mermelada en el castillo de Balmoral con preciosas fresas escocesas de los jardines”, indicó. La propia reina mostró su obsesión por estos sándwiches en un video cómico junto al famoso Oso Paddington, revelando que guarda este bocadillo en su cartera.

McGrady detalló que a la reina le gustaban las recetas simples y describió sus gustos culinarios como “frugales”: “Lo único que se puede decir de la reina es que es muy frugal”, explicó. “Fue una de las cosas que realmente me sorprendió. Cuando me mudé del Savoy al Palacio de Buckingham, pensé que todos los días habría salmón ahumado, foie gras, caviar, pero no fue así. La reina es muy, muy frugal y sus comidas son simples y sencillas. Eso se debe a sus primeros años de crianza durante la guerra”.

Otros dulces favoritos de la reina

A su vez, el cocinero reveló la torta favorita de la reina: de chocolate con galletas. “Este pastel es probablemente el único que se envía al comedor real una y otra vez hasta que se acaba”, aclaró McGrady, y añadió: “Ella tomará una pequeña porción todos los días hasta que solo quede un pedazo pequeño, pero hay que enviarlo, ella quiere terminar toda la torta”.