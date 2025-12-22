Cómo hacer vitel toné al estilo Jimena Monteverde: la receta con todos los secretos para que quede perfecto

Hay platos que no admiten discusión y el vitel toné es uno de ellos. Cada fin de año vuelve a decir presente, bien frío y listo para compartir. La clave está en una carne tierna, una salsa equilibrada y el tiempo justo de heladera para que todo se integre como corresponde.
Jimena Monteverde propone una versión práctica, ideal para preparar con anticipación y resolver una entrada que siempre funciona. Con ingredientes simples y un paso a paso claro, esta receta se adapta perfecto a quienes quieren lucirse sin pasar horas en la cocina.
Qué ingredientes se necesitan para hacer vitel toné
Para la carne:
- 1 colita de cuadril mediana
- Verduras para cocinar: cebolla, zanahoria y apio
- Vino blanco, cantidad necesaria
- Aceite, cantidad necesaria
Para la salsa:
- 1 lata grande de atún
- 1 anchoa (opcional)
- 1/2 taza de mayonesa
- 1 cucharadita de mostaza
- 1 chorrito de vinagre blanco
- Agua o leche, cantidad necesaria
- 100 g de crema de leche
- Aceitunas o alcaparras a gusto
Paso a paso, cómo preparar vitel toné
- Colocá la colita de cuadril en una placa para horno junto con las verduras.
- Agregá un chorrito de aceite y vino blanco hasta cubrir la base.
- Condimentá a gusto, tapá con papel aluminio y llevá a horno medio por una hora y media.
- Retirá del horno y dejá enfriar completamente antes de cortar.
- Para la salsa, licuá el atún con la mayonesa, la mostaza, el vinagre y la anchoa si decidís usarla.
- Ajustá la textura agregando de a poco agua o leche hasta lograr una salsa cremosa.
- Sumá la crema de leche y mixeá apenas para integrar.
- Cortá la carne en fetas bien finitas.
- Pasá cada feta por la salsa y acomodalas prolijas en una fuente.
- Terminá con aceitunas o alcaparras y llevá a la heladera hasta el momento de servir.
El resultado es un vitel toné suave, equilibrado y bien argentino, de esos que mejoran con el paso de las horas.