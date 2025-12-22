Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer vitel toné al estilo Jimena Monteverde: la receta con todos los secretos para que quede perfecto

Con esta versión simple y bien cremosa, llegás a las Fiestas sin estrés y con aplausos asegurados.

Shaiel Teran Velazquez

22 de diciembre de 2025,

Jimena Monteverde mostró cómo hacer un clásico de las Fiestas.

Hay platos que no admiten discusión y el vitel toné es uno de ellos. Cada fin de año vuelve a decir presente, bien frío y listo para compartir. La clave está en una carne tierna, una salsa equilibrada y el tiempo justo de heladera para que todo se integre como corresponde.

Jimena Monteverde propone una versión práctica, ideal para preparar con anticipación y resolver una entrada que siempre funciona. Con ingredientes simples y un paso a paso claro, esta receta se adapta perfecto a quienes quieren lucirse sin pasar horas en la cocina.

Así queda el vitel toné con esta receta.

Qué ingredientes se necesitan para hacer vitel toné

Para la carne:

  • 1 colita de cuadril mediana
  • Verduras para cocinar: cebolla, zanahoria y apio
  • Vino blanco, cantidad necesaria
  • Aceite, cantidad necesaria

Para la salsa:

  • 1 lata grande de atún
  • 1 anchoa (opcional)
  • 1/2 taza de mayonesa
  • 1 cucharadita de mostaza
  • 1 chorrito de vinagre blanco
  • Agua o leche, cantidad necesaria
  • 100 g de crema de leche
  • Aceitunas o alcaparras a gusto
Una clave siempre es cortar en finas rodajas la carne.

Paso a paso, cómo preparar vitel toné

  • Colocá la colita de cuadril en una placa para horno junto con las verduras.
  • Agregá un chorrito de aceite y vino blanco hasta cubrir la base.
  • Condimentá a gusto, tapá con papel aluminio y llevá a horno medio por una hora y media.
  • Retirá del horno y dejá enfriar completamente antes de cortar.
  • Para la salsa, licuá el atún con la mayonesa, la mostaza, el vinagre y la anchoa si decidís usarla.
  • Ajustá la textura agregando de a poco agua o leche hasta lograr una salsa cremosa.
  • Sumá la crema de leche y mixeá apenas para integrar.
  • Cortá la carne en fetas bien finitas.
  • Pasá cada feta por la salsa y acomodalas prolijas en una fuente.
  • Terminá con aceitunas o alcaparras y llevá a la heladera hasta el momento de servir.

El resultado es un vitel toné suave, equilibrado y bien argentino, de esos que mejoran con el paso de las horas.

