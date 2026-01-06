Cómo hacer una masa de tarta integral: la receta con solo 5 ingredientes que no vas a olvidar

Hacer masa de tarta en casa suele parecer más difícil de lo que realmente es. Entre tiempos, proporciones y miedo a que no quede bien, muchas personas terminan recurriendo a las tapas compradas. Pero esta versión integral demuestra que, con cinco ingredientes básicos, podés lograr una base rica, crocante y mucho más nutritiva.

La receta fue compartida en TikTok por Lu Córdoba y se volvió viral por su practicidad. Es una masa que no necesita amasado intenso ni reposos largos, ideal para el día a día y perfecta para quienes quieren comer un poco más consciente sin resignar sabor.

Así queda la masa con esta receta.

Qué ingredientes se necesitan para hacer una masa de tarta integral

1 taza y media de harina integral

½ cucharadita de sal

3 cucharadas de aceite de oliva

3 cucharadas de semillas (opcional)

½ taza de agua

1 cucharadita de polvo de hornear (solo si no usás harina leudante)

Las semillas pueden ser las que tengas a mano: chía, lino, sésamo o girasol. Aportan textura y un plus nutricional.

En simples pasos, podés tener una masa mejor que la comprada.

Paso a paso, cómo preparar una masa de tarta integral

Colocá la harina integral en un bowl. Agregá la sal y las semillas. Sumá el aceite de oliva. Mezclá todos los ingredientes secos y el aceite. Agregá el agua de a poco mientras integrás con la mano. Uní hasta formar un bollo tierno. Si la masa está muy seca, sumá un chorrito más de agua. Dejá descansar el bollo durante 5 minutos. Estirá la masa sobre la mesada, dándola vuelta para que quede pareja. Aceitá y enhariná el molde o usá papel manteca. Colocá la masa en el molde y acomodá los bordes. Pinchá la base con un tenedor para que no se infle. Llevá a horno precalentado por 20 minutos para prehornear.

Después del prehorneado, la masa ya está lista para rellenar con lo que más te guste, desde verduras hasta opciones más clásicas con queso y huevo.