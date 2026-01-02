Cómo hacer una ensalada multicolor para combatir el calor: la receta definitiva para resolver el almuerzo en verano

En verano, el desafío no es solo comer liviano, sino comer bien. Muchas veces las ensaladas quedan cortas y al rato vuelve el hambre. Por eso, la clave está en combinar verduras crudas, una buena fuente de proteína y un aderezo que sume sabor sin tapar todo lo demás.
Esta ensalada se volvió viral en TikTok gracias a Valen Martínez, de la cuenta @cocinandoando0, que comparte recetas prácticas y reales para el día a día. La propuesta apunta a resolver el almuerzo de forma simple, con ingredientes accesibles y una mezcla que aporta fibra, proteínas e hidratos en equilibrio.
Qué ingredientes se necesitan para hacer una ensalada fresca y nutritiva
- 100 g de repollo blanco
- 100 g de repollo colorado
- 100 g de zanahoria
- 100 g de manzana verde
- 100 g de arroz blanco cocido
- 100 g de pechuga de pollo cocida
- 2 cucharadas de yogur natural
- 1 cucharadita de aceite de oliva
- Jugo y ralladura de limón
- ½ cucharada de mostaza
- Sal y pimienta a gusto
Esta combinación aporta alrededor de 500 calorías, con buen contenido de proteína, fibra y energía sostenida.
Paso a paso, cómo preparar una ensalada fresca y nutritiva
- Rallá el repollo blanco y el repollo colorado bien finitos.
- Rallá la zanahoria y la manzana verde.
- Colocá todos los vegetales en un bowl grande.
- Sumá el arroz blanco ya frío.
- Cortá o desmenuzá la pechuga de pollo cocida.
- Incorporá el pollo a la mezcla.
- En un recipiente aparte, prepará el aderezo.
- Mezclá el yogur natural con la mostaza.
- Agregá la ralladura y el jugo de limón.
- Sumá el aceite de oliva y condimentá a gusto.
- Batí hasta lograr un dressing cremoso y liviano.
- Volcá el aderezo sobre la ensalada.
- Mezclá bien para que se integren todos los sabores.
El detalle clave de esta receta es la manzana verde. Aporta frescura, humedad y un contraste ácido que levanta toda la ensalada sin necesidad de sumar azúcar ni ingredientes extra.