Cómo hacer una ensalada multicolor para combatir el calor: la receta definitiva para resolver el almuerzo en verano

Esta receta es fresca, completa y pensada para dejarte saciada hasta la tarde.

Shaiel Teran Velazquez
2 de enero de 2026,

En verano, el desafío no es solo comer liviano, sino comer bien. Muchas veces las ensaladas quedan cortas y al rato vuelve el hambre. Por eso, la clave está en combinar verduras crudas, una buena fuente de proteína y un aderezo que sume sabor sin tapar todo lo demás.

Esta ensalada se volvió viral en TikTok gracias a Valen Martínez, de la cuenta @cocinandoando0, que comparte recetas prácticas y reales para el día a día. La propuesta apunta a resolver el almuerzo de forma simple, con ingredientes accesibles y una mezcla que aporta fibra, proteínas e hidratos en equilibrio.

Ensalada Coleslaw.
Qué ingredientes se necesitan para hacer una ensalada fresca y nutritiva

  • 100 g de repollo blanco
  • 100 g de repollo colorado
  • 100 g de zanahoria
  • 100 g de manzana verde
  • 100 g de arroz blanco cocido
  • 100 g de pechuga de pollo cocida
  • 2 cucharadas de yogur natural
  • 1 cucharadita de aceite de oliva
  • Jugo y ralladura de limón
  • ½ cucharada de mostaza
  • Sal y pimienta a gusto

Esta combinación aporta alrededor de 500 calorías, con buen contenido de proteína, fibra y energía sostenida.

Con pocos ingredientes, se puede lograr una ensalada nutritiva.
Paso a paso, cómo preparar una ensalada fresca y nutritiva

  1. Rallá el repollo blanco y el repollo colorado bien finitos.
  2. Rallá la zanahoria y la manzana verde.
  3. Colocá todos los vegetales en un bowl grande.
  4. Sumá el arroz blanco ya frío.
  5. Cortá o desmenuzá la pechuga de pollo cocida.
  6. Incorporá el pollo a la mezcla.
  7. En un recipiente aparte, prepará el aderezo.
  8. Mezclá el yogur natural con la mostaza.
  9. Agregá la ralladura y el jugo de limón.
  10. Sumá el aceite de oliva y condimentá a gusto.
  11. Batí hasta lograr un dressing cremoso y liviano.
  12. Volcá el aderezo sobre la ensalada.
  13. Mezclá bien para que se integren todos los sabores.

El detalle clave de esta receta es la manzana verde. Aporta frescura, humedad y un contraste ácido que levanta toda la ensalada sin necesidad de sumar azúcar ni ingredientes extra.

