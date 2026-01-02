Cómo hacer una ensalada multicolor para combatir el calor: la receta definitiva para resolver el almuerzo en verano

En verano, el desafío no es solo comer liviano, sino comer bien. Muchas veces las ensaladas quedan cortas y al rato vuelve el hambre. Por eso, la clave está en combinar verduras crudas, una buena fuente de proteína y un aderezo que sume sabor sin tapar todo lo demás.

Esta ensalada se volvió viral en TikTok gracias a Valen Martínez, de la cuenta @cocinandoando0, que comparte recetas prácticas y reales para el día a día. La propuesta apunta a resolver el almuerzo de forma simple, con ingredientes accesibles y una mezcla que aporta fibra, proteínas e hidratos en equilibrio.

Ensalada Coleslaw.

Qué ingredientes se necesitan para hacer una ensalada fresca y nutritiva

100 g de repollo blanco

100 g de repollo colorado

100 g de zanahoria

100 g de manzana verde

100 g de arroz blanco cocido

100 g de pechuga de pollo cocida

2 cucharadas de yogur natural

1 cucharadita de aceite de oliva

Jugo y ralladura de limón

½ cucharada de mostaza

Sal y pimienta a gusto

Esta combinación aporta alrededor de 500 calorías, con buen contenido de proteína, fibra y energía sostenida.

Con pocos ingredientes, se puede lograr una ensalada nutritiva.

Paso a paso, cómo preparar una ensalada fresca y nutritiva

Rallá el repollo blanco y el repollo colorado bien finitos. Rallá la zanahoria y la manzana verde. Colocá todos los vegetales en un bowl grande. Sumá el arroz blanco ya frío. Cortá o desmenuzá la pechuga de pollo cocida. Incorporá el pollo a la mezcla. En un recipiente aparte, prepará el aderezo. Mezclá el yogur natural con la mostaza. Agregá la ralladura y el jugo de limón. Sumá el aceite de oliva y condimentá a gusto. Batí hasta lograr un dressing cremoso y liviano. Volcá el aderezo sobre la ensalada. Mezclá bien para que se integren todos los sabores.

El detalle clave de esta receta es la manzana verde. Aporta frescura, humedad y un contraste ácido que levanta toda la ensalada sin necesidad de sumar azúcar ni ingredientes extra.