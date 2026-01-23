Cómo hacer una deliciosa torta de frutillas: la receta infalible de Carola del Bianco ideal para cumpleaños

En redes sociales, Carola del Bianco suele mostrar fragmentos de su vida cotidiana, pero esta vez fue la cocina la que se llevó todo el protagonismo. La modelo y empresaria publicó una torta de frutillas que forma parte de una tradición familiar de años y que, como era de esperar, despertó elogios, nostalgia y pedidos masivos de receta.

“En cada cumpleaños familiar es tradición hacer la torta de Marili. La original es con duraznos, pero hoy la hicimos con frutillas de la huerta y quedó así”, escribió Carola junto a la imagen final del postre. El detalle no es menor: la torta cambia de fruta según la temporada, pero mantiene intacta su esencia casera, rendidora y celebratoria.

La receta se hace en simples pasos.

Qué ingredientes se necesitan para hacer una torta de frutillas clásica

Para el bizcochuelo:

8 claras

8 yemas

8 cucharadas de azúcar

Esencia de vainilla

8 cucharadas de harina

Para el relleno y armado:

Almíbar, cantidad necesaria

Crema batida

Frutillas frescas

La receta también admite duraznos, tal como se hace en la versión original de la familia, pero las frutillas aportan un frescor ideal para los meses de calor.

Torta de frutillas en simples pasos.

Paso a paso, cómo preparar la torta de frutillas

Batí las claras a punto nieve firme y reservá. En otro bol, batí las yemas con el azúcar hasta que la mezcla quede clara y espumosa. Sumá unas gotas de esencia de vainilla. Incorporá las claras batidas a las yemas con movimientos envolventes, sin apurarte. Agregá la harina tamizada de a poco, siempre con movimientos suaves. Volcá la mezcla en un molde enmantecado y enharinado y llevá a horno moderado a 180 °C por 30 a 35 minutos. Dejá enfriar. Prepará un almíbar simple y dejalo enfriar. Cortá el bizcochuelo en capas, humedecé con almíbar, cubrí con crema batida y frutillas cortadas. Terminá con más crema y frutillas frescas por encima.

El resultado es una torta liviana, fresca y profundamente emotiva. Porque cuando una receta atraviesa generaciones, no solo alimenta: también cuenta una historia. Ideal para celebrar, compartir y seguir pasando de mano en mano.