Cómo hacer una deliciosa Rosca de Reyes casera: la receta con 8 ingredientes que no falla

Después del pan dulce y antes de volver a la rutina, la Rosca de Reyes marca el último ritual dulce de las Fiestas. No hace falta comprarla: hacerla en casa tiene algo especial, desde el perfume a naranja hasta la miga tierna que se logra con una buena masa y paciencia.
Esta receta fue compartida por Agus Vives en TikTok y se volvió un éxito por su simpleza y resultado final. Es una versión rendidora, pensada para dos roscas chicas, con crema pastelera clásica y una textura que no falla. Ideal tanto para emprendedores como para quienes quieren lucirse en casa.
Qué ingredientes se necesitan para hacer Rosca de Reyes casera
Para la masa (2 roscas de 18 cm):
- 500 g de harina 0000
- 120 cc de leche
- 1 sobre de levadura seca (10 g)
- 170 g de manteca pomada
- 110 g de azúcar
- 2 huevos
- Ralladura de 1 naranja
- Esencia de vainilla, un chorrito
Para la crema pastelera:
- 500 g de leche
- 60 g de azúcar
- 4 yemas
- 50 g de fécula de maíz
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Paso a paso, cómo preparar Rosca de Reyes casera
- Activá la levadura con dos cucharadas de harina, una de azúcar y dos de agua.
- Colocá en un bowl la harina, el azúcar, la ralladura de naranja y la levadura activada.
- Sumá los huevos, la leche y la esencia de vainilla.
- Agregá la manteca bien pomada.
- Amasá hasta lograr un bollo liso y parejo.
- Tapá y dejá leudar hasta que duplique su tamaño.
- Desgasificá la masa y dividila en dos.
- Formá cilindros y unilos para dar forma de rosca.
- Colocalas en moldes y dejá leudar nuevamente.
- Pincelá con huevo batido.
- Llevá a horno precalentado a 160 °C durante 20 minutos.
Para la crema pastelera:
- Colocá todos los ingredientes en una cacerola en frío.
- Llevá a fuego medio hasta que hierva.
- Batí constantemente a fuego bajo hasta que espese.
Al salir del horno, decorá la rosca con crema pastelera, dulce de leche y, si querés, azúcar granulada o hilos de chocolate. El resultado es una rosca húmeda, fragante y bien tierna, perfecta para compartir.