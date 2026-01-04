Cómo hacer una deliciosa Rosca de Reyes casera: la receta con 8 ingredientes que no falla

Después del pan dulce y antes de volver a la rutina, la Rosca de Reyes marca el último ritual dulce de las Fiestas. No hace falta comprarla: hacerla en casa tiene algo especial, desde el perfume a naranja hasta la miga tierna que se logra con una buena masa y paciencia.

Esta receta fue compartida por Agus Vives en TikTok y se volvió un éxito por su simpleza y resultado final. Es una versión rendidora, pensada para dos roscas chicas, con crema pastelera clásica y una textura que no falla. Ideal tanto para emprendedores como para quienes quieren lucirse en casa.

Así queda la Rosca de Reyes con esta receta.

Qué ingredientes se necesitan para hacer Rosca de Reyes casera

Para la masa (2 roscas de 18 cm):

500 g de harina 0000

120 cc de leche

1 sobre de levadura seca (10 g)

170 g de manteca pomada

110 g de azúcar

2 huevos

Ralladura de 1 naranja

Esencia de vainilla, un chorrito

Para la crema pastelera:

500 g de leche

60 g de azúcar

4 yemas

50 g de fécula de maíz

1 cucharadita de esencia de vainilla

La Rosca queda súper esponjosa.

Paso a paso, cómo preparar Rosca de Reyes casera

Activá la levadura con dos cucharadas de harina, una de azúcar y dos de agua. Colocá en un bowl la harina, el azúcar, la ralladura de naranja y la levadura activada. Sumá los huevos, la leche y la esencia de vainilla. Agregá la manteca bien pomada. Amasá hasta lograr un bollo liso y parejo. Tapá y dejá leudar hasta que duplique su tamaño. Desgasificá la masa y dividila en dos. Formá cilindros y unilos para dar forma de rosca. Colocalas en moldes y dejá leudar nuevamente. Pincelá con huevo batido. Llevá a horno precalentado a 160 °C durante 20 minutos.

Para la crema pastelera:

Colocá todos los ingredientes en una cacerola en frío. Llevá a fuego medio hasta que hierva. Batí constantemente a fuego bajo hasta que espese.

Al salir del horno, decorá la rosca con crema pastelera, dulce de leche y, si querés, azúcar granulada o hilos de chocolate. El resultado es una rosca húmeda, fragante y bien tierna, perfecta para compartir.