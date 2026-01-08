Cómo hacer una chocotorta de limón: la receta fresca para el antojo dulce en verano

Cuando el verano aprieta, las ganas de algo dulce siguen, pero prender el horno ya no es opción. Ahí aparecen las recetas sin cocción, fáciles y rendidoras, que se convierten en salvación. La chocotorta es un clásico argentino, pero esta versión con limón le suma frescura y un perfil más liviano.
La receta se viralizó en TikTok gracias a Yami Brussi, que compartió su versión casera con mucho humor y cero solemnidad. Entre anécdotas y comentarios espontáneos, dejó en claro que no hace falta técnica ni utensilios raros para lograr un postre que sorprende.
Qué ingredientes se necesitan para hacer una chocotorta de limón
- 2 potes de leche condensada
- 1 pote de crema de leche
- Jugo de limón
- Ralladura de limón
- Galletitas de chocolate blanco o de coco
- Leche, cantidad necesaria para humedecer
- Nueces picadas
- Chocolate blanco para decorar
Las galletitas se pueden adaptar según lo que consigas. El limón es el protagonista y equilibra el dulzor.
Paso a paso, cómo preparar una chocotorta de limón
- Colocá la leche condensada en un bowl.
- Agregá la crema de leche.
- Mezclá bien hasta integrar.
- Sumá el jugo de limón y la ralladura.
- Volvé a mezclar hasta lograr una crema homogénea.
- Probá y ajustá el limón si querés más intensidad.
- Humedecé las galletitas en leche.
- Armá una primera capa de galletitas en una fuente.
- Cubrí con una capa generosa de la crema de limón.
- Repetí el armado intercalando capas.
- Terminá con crema en la superficie.
- Derretí el chocolate blanco a baño María o microondas.
- Decorá con el chocolate y las nueces picadas.
- Llevá a la heladera por al menos 2 horas antes de servir.
El resultado es una chocotorta distinta, fresca y muy veraniega. El limón corta el dulzor de la leche condensada y vuelve al postre más liviano, ideal para cerrar una comida o resolver un antojo dulce sin esfuerzo.