Chocolinas lanzó el tupper definitivo para hacer la chocotorta: cuánto sale y dónde se consigue

La chocotorta es mucho más que un postre: es parte del ADN argentino. Desde hace más de cuatro décadas, su mezcla de galletitas Chocolinas, dulce de leche y queso crema conquista generaciones. Ahora, Arcor dio un paso más allá y lanzó el tupper oficial de Chocolinas, pensado especialmente para armar, conservar y transportar la torta de manera práctica.

El molde desmontable, de color violeta y con el logo de la marca grabado en la tapa, está diseñado para facilitar todo el proceso: se puede preparar directamente en el recipiente, desmontar para servir y luego volver a guardar. Además, el kit incluye tres paquetes de Chocolinas de 170 gramos, la cantidad justa para una chocotorta de tamaño clásico.

El combo que se vende en los supermercados.

El tupper ya se encuentra disponible en supermercados como Disco y Vea, además de la tienda online oficial de Arcor, con un precio sugerido de $16.666,67. La marca informó que en los próximos días se ampliará su distribución a más provincias.

El lanzamiento emocionó a los fanáticos de este postre.

La historia detrás de la chocotorta

Creada en 1982 como una estrategia de marketing, la chocotorta nació del ingenio de una publicista argentina que combinó dos marcas: Chocolinas y Mendicrim. Lo que empezó como una receta promocional se transformó en un fenómeno cultural.

La receta para hacer chocotorta en solo 10 minutos.

Su éxito radica en su sencillez: no requiere horno, lleva ingredientes accesibles y se adapta a cualquier ocasión. Hoy, es un clásico en cumpleaños, reuniones familiares e incluso mesas de casamiento.

La receta de chocotorta que nunca falla

Para quienes quieran aprovechar el nuevo kit, la versión clásica lleva:

⁠1 paquete grande de chocolina

400 gr de queso crema

400 gr de dulce de leche

⁠1 paquete chico de chocolinas para la base y decorar

⁠150 ml de crema

150 gr de chocolate semiamargo

Con este nuevo lanzamiento, Chocolinas no solo celebra su historia, sino que convierte a la chocotorta en un ritual más cómodo y moderno. Porque si hay algo que no cambia, es el amor argentino por este postre eterno.