Chocolinas lanzó el tupper definitivo para hacer la chocotorta: cuánto sale y dónde se consigue

La chocotorta es mucho más que un postre: es parte del ADN argentino. Desde hace más de cuatro décadas, su mezcla de galletitas Chocolinas, dulce de leche y queso crema conquista generaciones. Ahora, Arcor dio un paso más allá y lanzó el tupper oficial de Chocolinas, pensado especialmente para armar, conservar y transportar la torta de manera práctica.
El molde desmontable, de color violeta y con el logo de la marca grabado en la tapa, está diseñado para facilitar todo el proceso: se puede preparar directamente en el recipiente, desmontar para servir y luego volver a guardar. Además, el kit incluye tres paquetes de Chocolinas de 170 gramos, la cantidad justa para una chocotorta de tamaño clásico.
El tupper ya se encuentra disponible en supermercados como Disco y Vea, además de la tienda online oficial de Arcor, con un precio sugerido de $16.666,67. La marca informó que en los próximos días se ampliará su distribución a más provincias.
La historia detrás de la chocotorta
Creada en 1982 como una estrategia de marketing, la chocotorta nació del ingenio de una publicista argentina que combinó dos marcas: Chocolinas y Mendicrim. Lo que empezó como una receta promocional se transformó en un fenómeno cultural.
Su éxito radica en su sencillez: no requiere horno, lleva ingredientes accesibles y se adapta a cualquier ocasión. Hoy, es un clásico en cumpleaños, reuniones familiares e incluso mesas de casamiento.
La receta de chocotorta que nunca falla
Para quienes quieran aprovechar el nuevo kit, la versión clásica lleva:
- 1 paquete grande de chocolina
- 400 gr de queso crema
- 400 gr de dulce de leche
- 1 paquete chico de chocolinas para la base y decorar
- 150 ml de crema
- 150 gr de chocolate semiamargo
Con este nuevo lanzamiento, Chocolinas no solo celebra su historia, sino que convierte a la chocotorta en un ritual más cómodo y moderno. Porque si hay algo que no cambia, es el amor argentino por este postre eterno.