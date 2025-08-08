Cómo hacer un tiramisú express en solo 10 minutos: receta ideal para el antojo dulce

Cuando el antojo de algo dulce golpea de repente, nada mejor que tener una receta rápida y efectiva a mano. La cuenta de TikTok @nutricionista_ychef compartió su versión exprés del tiramisú, lista en apenas 10 minutos y con un toque más saludable que el tradicional.
Este postre conserva la esencia del clásico italiano: capas húmedas, crema suave y el sabor inconfundible del café. Pero, en lugar de galletitas y mascarpone, utiliza un bizcocho hecho al microondas y una crema a base de yogur proteico.
Qué ingredientes se necesitan para hacer tiramisú exprés
Para el bizcocho:
- 1 huevo
- ½ taza de harina de avena
- 1 cdta de polvo de hornear
- 1 cda de café preparado
- 1 cdta de endulzante líquido
- 1 cda de leche descremada
- 1 cdta de esencia de vainilla
Para la crema:
- 1 yogur proteico natural
- 2 cdas de café líquido
- 1 cdta de endulzante líquido
Para el remojo:
- ½ taza de café líquido
- 1 cdta de endulzante
Paso a paso, cómo preparar tiramisú exprés
- Hacé el bizcocho: batí el huevo con la esencia de vainilla y el endulzante.
- Sumá la leche y mezclá bien.
- Incorporá el café líquido y, luego, la harina de avena con el polvo de hornear.
- Volcá la mezcla en un molde apto para microondas y cociná 1 minuto.
- Prepará la crema: mezclá el yogur con el café y el endulzante hasta lograr una textura homogénea.
- Armá el postre: cortá el bizcocho en dos mitades y remojá cada una en el café endulzado.
- Colocá una capa de bizcocho en un recipiente, cubrí con la mitad de la crema y repetí el proceso.
- Espolvoreá cacao amargo o café molido por encima.
- Llevá a la heladera unos minutos antes de servir.
Con este método, en menos de lo que tarda en enfriarse el café ya vas a tener un postre cremoso, húmedo y con ese aroma irresistible que lo convierte en un clásico.