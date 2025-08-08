Cómo hacer un tiramisú express en solo 10 minutos: receta ideal para el antojo dulce

Cuando el antojo de algo dulce golpea de repente, nada mejor que tener una receta rápida y efectiva a mano. La cuenta de TikTok @nutricionista_ychef compartió su versión exprés del tiramisú, lista en apenas 10 minutos y con un toque más saludable que el tradicional.

Este postre conserva la esencia del clásico italiano: capas húmedas, crema suave y el sabor inconfundible del café. Pero, en lugar de galletitas y mascarpone, utiliza un bizcocho hecho al microondas y una crema a base de yogur proteico.

Este tiramisú es una opción saludable.

Qué ingredientes se necesitan para hacer tiramisú exprés

Para el bizcocho:

1 huevo

½ taza de harina de avena

1 cdta de polvo de hornear

1 cda de café preparado

1 cdta de endulzante líquido

1 cda de leche descremada

1 cdta de esencia de vainilla

Para la crema:

1 yogur proteico natural

2 cdas de café líquido

1 cdta de endulzante líquido

Para el remojo:

½ taza de café líquido

1 cdta de endulzante

Así queda el tiramisú con esta receta.

Paso a paso, cómo preparar tiramisú exprés

Hacé el bizcocho: batí el huevo con la esencia de vainilla y el endulzante. Sumá la leche y mezclá bien. Incorporá el café líquido y, luego, la harina de avena con el polvo de hornear. Volcá la mezcla en un molde apto para microondas y cociná 1 minuto. Prepará la crema: mezclá el yogur con el café y el endulzante hasta lograr una textura homogénea. Armá el postre: cortá el bizcocho en dos mitades y remojá cada una en el café endulzado. Colocá una capa de bizcocho en un recipiente, cubrí con la mitad de la crema y repetí el proceso. Espolvoreá cacao amargo o café molido por encima. Llevá a la heladera unos minutos antes de servir.

Con este método, en menos de lo que tarda en enfriarse el café ya vas a tener un postre cremoso, húmedo y con ese aroma irresistible que lo convierte en un clásico.