Cómo hacer un tiramisú express en solo 10 minutos: receta ideal para el antojo dulce

Una versión rápida y ligera del clásico italiano, perfecta para preparar en cualquier momento sin complicarte en la cocina.

Shaiel Teran Velazquez
8 de agosto de 2025,

La receta del tiramisú listo en 10 minutos.

Cuando el antojo de algo dulce golpea de repente, nada mejor que tener una receta rápida y efectiva a mano. La cuenta de TikTok @nutricionista_ychef compartió su versión exprés del tiramisú, lista en apenas 10 minutos y con un toque más saludable que el tradicional.

Este postre conserva la esencia del clásico italiano: capas húmedas, crema suave y el sabor inconfundible del café. Pero, en lugar de galletitas y mascarpone, utiliza un bizcocho hecho al microondas y una crema a base de yogur proteico.

Este tiramisú es una opción saludable.
Qué ingredientes se necesitan para hacer tiramisú exprés

Para el bizcocho:

  • 1 huevo
  • ½ taza de harina de avena
  • 1 cdta de polvo de hornear
  • 1 cda de café preparado
  • 1 cdta de endulzante líquido
  • 1 cda de leche descremada
  • 1 cdta de esencia de vainilla

Para la crema:

  • 1 yogur proteico natural
  • 2 cdas de café líquido
  • 1 cdta de endulzante líquido

Para el remojo:

  • ½ taza de café líquido
  • 1 cdta de endulzante
Así queda el tiramisú con esta receta.
Paso a paso, cómo preparar tiramisú exprés

  1. Hacé el bizcocho: batí el huevo con la esencia de vainilla y el endulzante.
  2. Sumá la leche y mezclá bien.
  3. Incorporá el café líquido y, luego, la harina de avena con el polvo de hornear.
  4. Volcá la mezcla en un molde apto para microondas y cociná 1 minuto.
  5. Prepará la crema: mezclá el yogur con el café y el endulzante hasta lograr una textura homogénea.
  6. Armá el postre: cortá el bizcocho en dos mitades y remojá cada una en el café endulzado.
  7. Colocá una capa de bizcocho en un recipiente, cubrí con la mitad de la crema y repetí el proceso.
  8. Espolvoreá cacao amargo o café molido por encima.
  9. Llevá a la heladera unos minutos antes de servir.

Con este método, en menos de lo que tarda en enfriarse el café ya vas a tener un postre cremoso, húmedo y con ese aroma irresistible que lo convierte en un clásico.

