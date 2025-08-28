Cómo hacer un exquisito budín de banana sin gluten ni leche: receta súper fácil y con solo 6 ingredientes

Hacer un budín casero no tiene por qué ser complicado ni llevar ingredientes imposibles. En este caso, la banana es la gran protagonista: aporta dulzura natural, humedad y un sabor irresistible. La mejor parte es que se trata de una opción sin gluten ni lácteos, pensada para que todos en la familia puedan disfrutarla sin restricciones.

Esta receta se volvió viral en TikTok gracias a la cuenta @soyceliaconoext, que comparte preparaciones fáciles, aptas y muy sabrosas. En pocas horas logró acumular miles de likes y comentarios de usuarios agradecidos por una alternativa tan rica como práctica.

Este budín es muy fácil de hacer.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el budín de banana sin gluten

150 cc de aceite

150 g de azúcar

2 huevos

1 banana grande (aprox. 300 g)

250 g de premezcla sin TACC

1 cda de polvo de hornear

Rinde para un budín de 12 x 25 x 10 cm, ideal para compartir en la merienda o el desayuno.

Así queda el budín.

Paso a paso, cómo preparar el budín de banana sin gluten

En un bowl, batí los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla suave y clara. Sumá el aceite y mezclá bien. Pisá la banana con un tenedor hasta hacer un puré y agregala a la preparación. Incorporá la premezcla y el polvo de hornear. Batí hasta integrar todo sin grumos. Volcá la mezcla en un molde enmantecado y enharinado con premezcla. Decorá la superficie con una lonja de banana para darle un toque casero y más húmedo. Cociná en horno precalentado a 170° durante 50 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga seco.

El resultado es un budín húmedo, tierno y lleno de sabor, perfecto para acompañar un mate, un café o incluso como postre con una bocha de helado.