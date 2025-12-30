Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer un dip de atún: la original receta de Maru Botana para sumar a la picada de Año Nuevo

Fresco, cremoso y listo en minutos, este dip es ideal para sumar platos sin prender la cocina.

Shaiel Teran Velazquez
Shaiel Teran Velazquez

30 de diciembre de 2025,

En la previa del brindis, cuando la mesa ya está armada y nadie quiere sumar estrés, los dips se vuelven aliados clave. Son fáciles, rápidos y se adaptan a todo tipo de acompañamientos. Este dip de atún cumple con todo eso y suma un plus: tiene el sello inconfundible de Maru Botana.

La pastelera compartió la receta en su cuenta de Instagram y, fiel a su estilo, apostó por ingredientes simples y un paso a paso sin vueltas. Como ella misma define, es “simple, rico y rendidor”, ideal para esas mesas largas de Año Nuevo que se arman casi sin pensarlo.

Qué ingredientes se necesitan para hacer dip de atún

  • 700 g de atún bien escurrido
  • 500 g de queso crema
  • 50 g de mix de semillas
  • Ralladura de 1 limón
  • 1 huevo duro rallado
  • Sal y pimienta a gusto

Las cantidades pueden ajustarse según la cantidad de invitados y el tamaño de la picada.

Paso a paso, cómo preparar dip de atún

  1. Escurrí bien el atún para evitar exceso de líquido.
  2. Colocá el atún en un bowl amplio.
  3. Agregá el queso crema.
  4. Mezclá hasta integrar ambos ingredientes.
  5. Sumá la ralladura de limón para darle frescura.
  6. Incorporá el huevo duro rallado.
  7. Agregá el mix de semillas.
  8. Condimentá con sal y pimienta a gusto.
  9. Uní bien todos los ingredientes hasta lograr una crema pareja.
  10. Llevá a la heladera unos minutos para que esté bien fresco.
  11. Serví con crackers, tostaditas, pancitos o bastones de verduras.

No hay técnica complicada ni tiempos largos. Todo se arma en un solo bowl y se puede dejar listo con anticipación, algo clave cuando hay invitados y mil cosas pasando al mismo tiempo.

