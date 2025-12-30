Cómo hacer un dip de atún: la original receta de Maru Botana para sumar a la picada de Año Nuevo

En la previa del brindis, cuando la mesa ya está armada y nadie quiere sumar estrés, los dips se vuelven aliados clave. Son fáciles, rápidos y se adaptan a todo tipo de acompañamientos. Este dip de atún cumple con todo eso y suma un plus: tiene el sello inconfundible de Maru Botana.

La pastelera compartió la receta en su cuenta de Instagram y, fiel a su estilo, apostó por ingredientes simples y un paso a paso sin vueltas. Como ella misma define, es “simple, rico y rendidor”, ideal para esas mesas largas de Año Nuevo que se arman casi sin pensarlo.

Ideal para sumar a la picada de Año Nuevo.

Qué ingredientes se necesitan para hacer dip de atún

700 g de atún bien escurrido

500 g de queso crema

50 g de mix de semillas

Ralladura de 1 limón

1 huevo duro rallado

Sal y pimienta a gusto

Las cantidades pueden ajustarse según la cantidad de invitados y el tamaño de la picada.

Este dip se hace con pocos ingredientes.

Paso a paso, cómo preparar dip de atún

Escurrí bien el atún para evitar exceso de líquido. Colocá el atún en un bowl amplio. Agregá el queso crema. Mezclá hasta integrar ambos ingredientes. Sumá la ralladura de limón para darle frescura. Incorporá el huevo duro rallado. Agregá el mix de semillas. Condimentá con sal y pimienta a gusto. Uní bien todos los ingredientes hasta lograr una crema pareja. Llevá a la heladera unos minutos para que esté bien fresco. Serví con crackers, tostaditas, pancitos o bastones de verduras.

No hay técnica complicada ni tiempos largos. Todo se arma en un solo bowl y se puede dejar listo con anticipación, algo clave cuando hay invitados y mil cosas pasando al mismo tiempo.