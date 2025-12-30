Cómo hacer un dip de atún: la original receta de Maru Botana para sumar a la picada de Año Nuevo

En la previa del brindis, cuando la mesa ya está armada y nadie quiere sumar estrés, los dips se vuelven aliados clave. Son fáciles, rápidos y se adaptan a todo tipo de acompañamientos. Este dip de atún cumple con todo eso y suma un plus: tiene el sello inconfundible de Maru Botana.
La pastelera compartió la receta en su cuenta de Instagram y, fiel a su estilo, apostó por ingredientes simples y un paso a paso sin vueltas. Como ella misma define, es “simple, rico y rendidor”, ideal para esas mesas largas de Año Nuevo que se arman casi sin pensarlo.
Qué ingredientes se necesitan para hacer dip de atún
- 700 g de atún bien escurrido
- 500 g de queso crema
- 50 g de mix de semillas
- Ralladura de 1 limón
- 1 huevo duro rallado
- Sal y pimienta a gusto
Las cantidades pueden ajustarse según la cantidad de invitados y el tamaño de la picada.
Paso a paso, cómo preparar dip de atún
- Escurrí bien el atún para evitar exceso de líquido.
- Colocá el atún en un bowl amplio.
- Agregá el queso crema.
- Mezclá hasta integrar ambos ingredientes.
- Sumá la ralladura de limón para darle frescura.
- Incorporá el huevo duro rallado.
- Agregá el mix de semillas.
- Condimentá con sal y pimienta a gusto.
- Uní bien todos los ingredientes hasta lograr una crema pareja.
- Llevá a la heladera unos minutos para que esté bien fresco.
- Serví con crackers, tostaditas, pancitos o bastones de verduras.
No hay técnica complicada ni tiempos largos. Todo se arma en un solo bowl y se puede dejar listo con anticipación, algo clave cuando hay invitados y mil cosas pasando al mismo tiempo.