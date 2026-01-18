Cómo hacer un cheesecake de caramelo: la receta definitiva para no fallar en el intento

Preparar un cheesecake puede intimidar, pero la creadora Sab Sweets compartió en TikTok una receta tan clara que elimina cualquier margen de error. Con más de 126 mil “me gusta”, su paso a paso se volvió viral por lo simple, rico y elegante que queda el resultado final. Además, incluye una salsa de caramelo casera que eleva el postre al siguiente nivel.

Este cheesecake se cocina en baño María para lograr una textura sedosa, sin grietas y con ese centro apenas tembloroso que lo vuelve perfecto. Sab recomienda no batir de más la mezcla para evitar que se formen burbujas y resalta que el secreto del caramelo está en dejar que el azúcar tome un color ámbar profundo antes de agregar la crema caliente.

Así queda el cheesecake por dentro.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el cheesecake de caramelo

Para la base

130 g de galletitas trituradas

75 g de manteca derretida

Para el cheesecake

300 g de queso crema

100 g de azúcar

1 cdita de esencia de vainilla

30 g de maicena

2 huevos

200 g de crema ácida

160 ml de crema de leche

Para la salsa de caramelo

160 g de azúcar

250 g de crema de leche

80 g de manteca

Una pizca de sal

Esta receta será la nueva favorita de todos.

Paso a paso, cómo preparar el cheesecake de caramelo

Empezá por el caramelo: derretí el azúcar en una olla sin mezclar, moviendo apenas el recipiente hasta que tome color ámbar. Sumá la crema caliente en tres tandas mientras mezclás constantemente. Incorporá la manteca y la sal, mezclá y dejá enfriar. Armá la base uniendo las galletitas trituradas con la manteca y presioná en un molde de 16 cm. Llevá a la heladera. Para el relleno, batí apenas los huevos con el azúcar, la vainilla y la crema. Agregá el queso crema, la maicena y la crema ácida hasta obtener una mezcla lisa. Verté la preparación sobre la base y llevá a un baño María. Horneá 30 minutos a 180°C y luego 40 minutos a 160°C. Apagá el horno y dejá reposar una hora con la puerta entreabierta. Enfriá a temperatura ambiente y luego refrigerá 3 horas mínimo. Cubrí con la salsa de caramelo y alisá la superficie.

Hacer este cheesecake en casa no solo es posible, sino que garantiza un resultado digno de pastelería. Cremoso, dulce, con el equilibrio justo de sal y una presentación espectacular, es el postre ideal para sorprender sin complicarte.