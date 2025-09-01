Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer un budín marmolado súper esponjoso: receta definitiva para la merienda

Esponjoso, húmedo y con ese toque irresistible de chocolate, el budín marmolado es un clásico que nunca falla para la tarde.

Shaiel Teran Velazquez
Shaiel Teran Velazquez

1 de septiembre de 2025,

Cómo hacer un budín marmolado súper esponjoso: receta definitiva para la merienda
La receta del budín marmolado ideal para la merienda.

El budín marmolado es de esas recetas que atraviesan generaciones. Con un sabor que combina lo mejor de la vainilla y el cacao, se convirtió en un infaltable de las meriendas argentinas, siempre acompañado de un mate o un café con leche.

La creadora de contenido Fer Gigliello en TikTok compartió su versión rápida y deliciosa, con apenas 7 ingredientes básicos y un resultado que sorprende por su textura esponjosa.

Este budín es muy fácil de hacer.
Este budín es muy fácil de hacer.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el budín marmolado

  • 2 huevos
  • 200 g de azúcar
  • 100 ml de aceite
  • 1 cdita de esencia de vainilla
  • 175 ml de leche
  • 300 g de harina leudante
  • 15 g de cacao amargo

Para el glaseado opcional:

  • ½ taza de azúcar impalpable
  • 1 cda de cacao amargo
  • Leche c/n
Así queda el budín marmolado con esta receta.
Así queda el budín marmolado con esta receta.

Paso a paso, cómo preparar el budín marmolado

  1. En un bowl, batir los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla hasta lograr una mezcla clara y espumosa.
  2. Agregar la leche y el aceite, y volver a batir.
  3. Incorporar la harina leudante y batir hasta integrar por completo.
  4. Dividir la preparación en dos partes iguales.
  5. A una de ellas, sumar el cacao amargo y mezclar hasta unificar.
  6. En un molde enmantecado y enharinado, colocar una cucharada de mezcla de vainilla y otra de cacao, intercalándolas para lograr el efecto marmolado.
  7. Repetir hasta terminar con ambas preparaciones.
  8. Hornear en horno precalentado a 180° durante 40 minutos, o hasta que al pinchar salga seco.
  9. Dejar enfriar antes de desmoldar.
  10. Preparar el glaseado mezclando azúcar impalpable, cacao y un chorrito de leche. Bañar el budín y esperar a que solidifique.

Listo: en menos de una hora vas a tener un budín marmolado casero digno de confitería. Perfecto para sorprender en la merienda o para guardar y disfrutar en la semana.

Temas Relacionados

MÁS DE Recetas
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS