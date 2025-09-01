Cómo hacer un budín marmolado súper esponjoso: receta definitiva para la merienda

El budín marmolado es de esas recetas que atraviesan generaciones. Con un sabor que combina lo mejor de la vainilla y el cacao, se convirtió en un infaltable de las meriendas argentinas, siempre acompañado de un mate o un café con leche.
La creadora de contenido Fer Gigliello en TikTok compartió su versión rápida y deliciosa, con apenas 7 ingredientes básicos y un resultado que sorprende por su textura esponjosa.
Qué ingredientes se necesitan para hacer el budín marmolado
- 2 huevos
- 200 g de azúcar
- 100 ml de aceite
- 1 cdita de esencia de vainilla
- 175 ml de leche
- 300 g de harina leudante
- 15 g de cacao amargo
Para el glaseado opcional:
- ½ taza de azúcar impalpable
- 1 cda de cacao amargo
- Leche c/n
Paso a paso, cómo preparar el budín marmolado
- En un bowl, batir los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla hasta lograr una mezcla clara y espumosa.
- Agregar la leche y el aceite, y volver a batir.
- Incorporar la harina leudante y batir hasta integrar por completo.
- Dividir la preparación en dos partes iguales.
- A una de ellas, sumar el cacao amargo y mezclar hasta unificar.
- En un molde enmantecado y enharinado, colocar una cucharada de mezcla de vainilla y otra de cacao, intercalándolas para lograr el efecto marmolado.
- Repetir hasta terminar con ambas preparaciones.
- Hornear en horno precalentado a 180° durante 40 minutos, o hasta que al pinchar salga seco.
- Dejar enfriar antes de desmoldar.
- Preparar el glaseado mezclando azúcar impalpable, cacao y un chorrito de leche. Bañar el budín y esperar a que solidifique.
Listo: en menos de una hora vas a tener un budín marmolado casero digno de confitería. Perfecto para sorprender en la merienda o para guardar y disfrutar en la semana.