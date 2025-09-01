Cómo hacer un budín marmolado súper esponjoso: receta definitiva para la merienda

El budín marmolado es de esas recetas que atraviesan generaciones. Con un sabor que combina lo mejor de la vainilla y el cacao, se convirtió en un infaltable de las meriendas argentinas, siempre acompañado de un mate o un café con leche.

La creadora de contenido Fer Gigliello en TikTok compartió su versión rápida y deliciosa, con apenas 7 ingredientes básicos y un resultado que sorprende por su textura esponjosa.

Este budín es muy fácil de hacer.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el budín marmolado

2 huevos

200 g de azúcar

100 ml de aceite

1 cdita de esencia de vainilla

175 ml de leche

300 g de harina leudante

15 g de cacao amargo

Para el glaseado opcional:

½ taza de azúcar impalpable

1 cda de cacao amargo

Leche c/n

Así queda el budín marmolado con esta receta.

Paso a paso, cómo preparar el budín marmolado

En un bowl, batir los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla hasta lograr una mezcla clara y espumosa. Agregar la leche y el aceite, y volver a batir. Incorporar la harina leudante y batir hasta integrar por completo. Dividir la preparación en dos partes iguales. A una de ellas, sumar el cacao amargo y mezclar hasta unificar. En un molde enmantecado y enharinado, colocar una cucharada de mezcla de vainilla y otra de cacao, intercalándolas para lograr el efecto marmolado. Repetir hasta terminar con ambas preparaciones. Hornear en horno precalentado a 180° durante 40 minutos, o hasta que al pinchar salga seco. Dejar enfriar antes de desmoldar. Preparar el glaseado mezclando azúcar impalpable, cacao y un chorrito de leche. Bañar el budín y esperar a que solidifique.

Listo: en menos de una hora vas a tener un budín marmolado casero digno de confitería. Perfecto para sorprender en la merienda o para guardar y disfrutar en la semana.