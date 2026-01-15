Cómo hacer un budín de zanahoria y manzana súper esponjoso: la receta para sorprender en la merienda

En redes vienen pegando fuerte las recetas sin harina refinada y sin azúcar, y este budín entra perfecto en esa movida. Es ideal para cuando querés algo dulce pero no empalagoso, con ingredientes que tenés a mano y sin técnica rara. La manzana aporta dulzor y jugosidad, la zanahoria suma color y un toque terroso que queda increíble con un poco de canela.

Además, es una receta re amigable para adaptar: podés hacerla sin gluten usando avena certificada, cambiar la leche por vegetal, o meterle nueces, pasas o semillas si te pinta más power. Sale esponjoso, perfumado y con esa miga húmeda que te hace cortar “una feta más” sin darte cuenta.

Este budín queda súper esponjoso.

Qué ingredientes se necesitan para hacer un budín de zanahoria y manzana

2 zanahorias medianas ralladas finitas

1 manzana grande rallada (sin piel ni semillas)

2 huevos grandes

1 taza de avena arrollada fina o instantánea

½ taza de leche (común o vegetal)

2 cucharaditas de polvo de hornear

½ cucharadita de canela (opcional)

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

2 cucharadas de aceite neutro

Un puñado de nueces picadas o pasas (opcional)

Una reversión del cásico carrot cake.

Paso a paso, cómo preparar budín de zanahoria y manzana

Rallá la zanahoria y la manzana bien finitas y ponelas en un bowl grande. Sumá los huevos y batí hasta integrar todo. Agregá la avena, la leche, el polvo de hornear, la canela y la vainilla. Mezclá hasta que quede una masa homogénea. Incorporá el aceite y, si querés, las nueces o pasas. Revolvé de nuevo. Engrasá un molde de budín y, si querés, espolvorealo con un poquito de avena para que no se pegue. Volcá la mezcla y emparejá la superficie con espátula. Llevá a horno precalentado a 180 °C por 20 a 25 minutos. Probá con palillo: si sale limpio, está. Dejá entibiar, desmoldá y cortá cuando esté firme.

Este budín rinde unas 8 porciones medianas y dura hasta 4 días en heladera bien tapado.