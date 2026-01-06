Cómo hacer un budín de manzana versión saludable: la receta ideal para una merienda liviana

Las meriendas suelen ser el punto más difícil cuando buscás comer un poco más liviano. Ganas de algo dulce hay, pero no siempre dan ganas de caer en productos ultraprocesados. En ese contexto, los budines caseros vuelven a ganar terreno, sobre todo cuando combinan fruta, avena y pocos azúcares.

Esta versión de budín de manzana y avena fue compartida en TikTok por Pau Kerikian, de la cuenta @goclean.now, dentro de una serie de meriendas saludables. La propuesta apunta a resolver algo rico, práctico y fácil de conservar, ideal para cortar en rodajas y tener listo durante varios días.

Receta de budín de manzana.

Qué ingredientes se necesitan para hacer un budín saludable de manzana

1 manzana rallada

1 manzana en láminas

2 huevos

2 cucharadas de miel (40 g)

Stevia o endulzante a gusto

3 cucharadas de aceite

60 ml de leche

1 taza de harina de avena (115 g)

2 cucharaditas de polvo para hornear

Esencia de vainilla

No lleva manteca ni azúcar refinada, y se puede adaptar según lo que tengas en casa.

Con pocos ingredientes se puede lograr un budín saludable de manzana.

Paso a paso, cómo preparar un budín saludable de manzana

Rallá una de las manzanas y reservá. Cortá la otra manzana en láminas finas. Colocá la manzana rallada en un bowl. Agregá los huevos y mezclá bien. Sumá la miel, el endulzante y la esencia de vainilla. Incorporá el aceite y la leche. Mezclá hasta integrar los ingredientes húmedos. Agregá la harina de avena y el polvo para hornear. Uní todo hasta lograr una preparación homogénea. Aceitá una budinera o forrala con papel manteca. Volcá parte de la mezcla en el molde. Agregá una capa de manzana en láminas. Repetí intercalando mezcla y manzana. Llevá a horno precalentado a 180 °C. Cociná durante 35 a 40 minutos. Retirá y dejá enfriar antes de cortar.

El resultado es un budín tierno, húmedo y con sabor bien marcado a manzana. Funciona perfecto para la merienda o incluso como desayuno rápido.