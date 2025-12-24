Cómo hacer un budín de frutos secos y chocolate: la receta para incluir en la mesa dulce de estas Fiestas

En muchas mesas argentinas, el budín cumple el mismo rol que el pan dulce, pero con menos controversias. No tiene frutas abrillantadas polémicas ni sabores que dividan aguas. Es simple, rendidor y tiene ese perfume a horno que automáticamente activa el modo Navidad. Esta versión de frutos secos y chocolate se volvió viral por una razón clara: funciona.

La receta, compartida por Cande Intorno desde su cuenta kitchentips.arg, tiene un plus emocional. “La receta de mi abuela, el que hacía siempre y cada vez que lo hago mi casa se inunda de ese olor que me hace acordar a ella”, cuenta la creadora. Y ahí está la clave: no es solo un budín, es un reemplazo afectivo del pan dulce tradicional, pensado para quienes buscan algo más simple pero igual de festivo.

Así queda el budín.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el budín de frutos secos y chocolate

1 taza y ½ de harina leudante o premezcla sin TACC

1 cucharada de polvo de hornear

2 huevos

½ taza de azúcar

½ taza de leche

½ taza de aceite

Ralladura y jugo de 1 naranja

Extracto de vainilla, a gusto

1 taza de frutos secos (almendras y nueces) y chips de chocolate

Para terminar:

Azúcar impalpable o glaseado de naranja, opcional

Este budín es muy fácil de hacer.

Paso a paso, cómo preparar el budín navideño

Batí los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté espumosa. Sumá el aceite, la leche, el jugo de naranja y la vainilla. Integrá bien. Agregá la harina y el polvo de hornear tamizados. Incorporá la ralladura de naranja, los frutos secos y los chips de chocolate. Volcá la preparación en un molde enmantecado. Llevá a horno precalentado a 180 grados durante 30 a 40 minutos. Retirá, dejá enfriar y decorá con azúcar impalpable o glaseado.

Este budín es una prueba de que no hace falta complicarse para lograr algo especial. Tiene sabor a Navidad, textura húmeda y ese equilibrio justo entre chocolate y frutos secos que gusta a todos.