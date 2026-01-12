Cómo hacer un brownie sin harina: receta versión saludable y con solo 3 ingredientes

Si estás con ganas de algo rico pero liviano, este brownie de manzana que se volvió viral en TikTok es una de las propuestas más fáciles que vas a encontrar. Lo compartió la Lic. Rocío Tordini, creadora de nutri.recipes, y promete un resultado húmedo, intenso y sin complicaciones. Además, se mezcla directamente en la licuadora, así que ni siquiera vas a tener que lavar demasiados utensilios.

Según la creadora, “parece un brownie de lo rico que queda”, y lo mejor es que la base se arma solo con huevos, manzanas y cacao amargo. Nada de harinas, polvos ni endulzantes agregados. Una receta ideal para quienes buscan sumar opciones más saludables sin resignar sabor.

Así queda el brownie con esta receta.

Qué ingredientes se necesitan para hacer un brownie sin harina

3 huevos

3 manzanas

3 cucharadas de cacao amargo sin azúcar

Opcional: chocolate amargo picado y nueces para decorar

Opcional: yogur natural para acompañar

Es ideal para acompañar con yogurt helado.

Paso a paso, cómo preparar un brownie sin harina

Lavá y cortá las manzanas, retirando las semillas (podés dejarlas con cáscara). Colocá las manzanas en la licuadora junto con los huevos. Agregá el cacao amargo siguiendo la proporción clave: una cucharada por cada manzana. Licuá bien hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos. Volcá la preparación en una fuente apta para horno previamente aceitada o forrada con papel manteca. Llevá al horno medio durante 40 a 45 minutos, hasta que esté firme pero húmedo. Decorá a gusto con chocolate amargo picado o nueces. Serví con una cucharada de yogur natural si querés darle un toque fresco.

Este brownie sin harina es una gran alternativa para sumar a tus postres cotidianos: simple, rápido y con ingredientes que siempre tenés en casa. Ideal para disfrutar algo dulce sin culpa y aprovechar el dulzor natural de la fruta.