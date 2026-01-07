Cómo hacer tostadas francesas: la receta para aprovechar el pan dulce que sobró de las Fiestas

Cuando pasan Navidad y Año Nuevo, la heladera queda llena de restos y el pan dulce suele ser uno de los grandes olvidados. Seco, cortado o ya sin gracia para comer solo, muchas veces termina en la basura. Pero frená un segundo: ahí tenés la base perfecta para un desayuno o merienda distinta, simple y recontra tentadora.
Las tostadas francesas hechas con pan dulce elevan la receta clásica a otro nivel. La miga es más aromática, ya tiene frutas y notas dulces, y se lleva increíble con una mezcla cremosa de huevo, leche y vainilla. Sumale una salsa de chocolate caliente y resolvés un plato que parece de cafetería, pero se hace en casa sin vueltas.
Qué ingredientes se necesitan para hacer tostadas francesas con pan dulce
- 2 huevos
- 200 ml de leche
- 2 cucharadas de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 2 cucharadas de manteca
- Cantidad necesaria de rebanadas de pan dulce
Para la salsa de chocolate:
- 100 g de chocolate semiamargo
- 100 g de crema de leche
Paso a paso, cómo preparar tostadas francesas con pan dulce
- Colocá los huevos en un bowl y batilos ligeramente.
- Agregá la leche, el azúcar y la esencia de vainilla, e integrá bien.
- Cortá el pan dulce en rodajas de grosor medio.
- Sumergí cada rebanada en la mezcla, de ambos lados, sin dejarlas demasiado tiempo para que no se desarmen.
- Derretí la manteca en una sartén a fuego medio.
- Dorá las rodajas de pan dulce hasta que queden bien doradas de ambos lados.
- Para la salsa, picá el chocolate y colocalo en un bowl.
- Calentá la crema de leche hasta que esté a punto de hervir y volcala sobre el chocolate.
- Dejá reposar dos o tres minutos y mezclá hasta lograr una salsa lisa y brillante.
- Serví las tostadas calientes y bañalas con la salsa de chocolate.
El resultado es una combinación perfecta entre crocante por fuera y suave por dentro, con todo el sabor del pan dulce potenciado. Si querés sumar un extra, agregá frutas frescas, azúcar impalpable o un chorrito de miel.