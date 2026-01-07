Cómo hacer tostadas francesas: la receta para aprovechar el pan dulce que sobró de las Fiestas

Cuando pasan Navidad y Año Nuevo, la heladera queda llena de restos y el pan dulce suele ser uno de los grandes olvidados. Seco, cortado o ya sin gracia para comer solo, muchas veces termina en la basura. Pero frená un segundo: ahí tenés la base perfecta para un desayuno o merienda distinta, simple y recontra tentadora.

Las tostadas francesas hechas con pan dulce elevan la receta clásica a otro nivel. La miga es más aromática, ya tiene frutas y notas dulces, y se lleva increíble con una mezcla cremosa de huevo, leche y vainilla. Sumale una salsa de chocolate caliente y resolvés un plato que parece de cafetería, pero se hace en casa sin vueltas.

Las tostadas francesas son ideales para variar los desayunos y meriendas.

Qué ingredientes se necesitan para hacer tostadas francesas con pan dulce

2 huevos

200 ml de leche

2 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

2 cucharadas de manteca

Cantidad necesaria de rebanadas de pan dulce

Para la salsa de chocolate:

100 g de chocolate semiamargo

100 g de crema de leche

Tostadas francesas.

Paso a paso, cómo preparar tostadas francesas con pan dulce

Colocá los huevos en un bowl y batilos ligeramente.

Agregá la leche, el azúcar y la esencia de vainilla, e integrá bien.

Cortá el pan dulce en rodajas de grosor medio.

Sumergí cada rebanada en la mezcla, de ambos lados, sin dejarlas demasiado tiempo para que no se desarmen.

Derretí la manteca en una sartén a fuego medio.

Dorá las rodajas de pan dulce hasta que queden bien doradas de ambos lados.

Para la salsa, picá el chocolate y colocalo en un bowl.

Calentá la crema de leche hasta que esté a punto de hervir y volcala sobre el chocolate.

Dejá reposar dos o tres minutos y mezclá hasta lograr una salsa lisa y brillante.

Serví las tostadas calientes y bañalas con la salsa de chocolate.

El resultado es una combinación perfecta entre crocante por fuera y suave por dentro, con todo el sabor del pan dulce potenciado. Si querés sumar un extra, agregá frutas frescas, azúcar impalpable o un chorrito de miel.