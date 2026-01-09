Cómo hacer tacos de pollo y palta: la receta liviana ideal para resolver el almuerzo

Después de las Fiestas, el cuerpo pide volver a comidas más simples, pero sin resignar sabor. En ese escenario, los tacos fríos aparecen como una gran solución: combinan proteína, vegetales y una masa casera que se prepara sin complicaciones.
Esta receta fue compartida en TikTok por Julieta, de la cuenta @casirecetas, y rápidamente se volvió una de esas ideas guardadas para repetir. “Se puede seguir comiendo rico, fácil y sano después de las fiestas”, explica mientras muestra un paso a paso claro, pensado para resolver el almuerzo sin pasar horas en la cocina.
Qué ingredientes se necesitan para hacer tacos de pollo y palta
Para la masa (rinde 8 a 9 fajitas):
- 250 g de harina integral
- 2 cucharadas de aceite
- 145 ml de agua tibia
- Sal a gusto
- Semillas, opcional
Para el relleno (rinde para 5 fajitas):
- 1 pechuga de pollo grande
- 2 paltas
- 4 tomates cherry
- 1 tirita de verdeo
- Jugo de limón
- Sal y pimienta
Para la salsa:
- 2 cucharadas de yogur natural
- Condimento para pizza
- Jugo de limón
Paso a paso, cómo preparar tacos de pollo y palta
- Dorá la pechuga de pollo vuelta y vuelta en una sartén.
- Agregá un chorrito de agua, tapá y cociná hasta que esté bien hecha.
- Retirá y desmenuzá el pollo.
- Colocá la harina integral en un bowl.
- Sumá la sal, las semillas y el aceite.
- Agregá el agua tibia y mezclá hasta formar una masa.
- Envolvé en film y llevá a la heladera para que tome frío.
- Dividí la masa en bollitos.
- Estirá cada uno con palo de amasar.
- Cociná las fajitas vuelta y vuelta en una sartén caliente.
- Envolvelas en un repasador para que no se sequen.
- Pisá la palta con sal y bastante limón.
- Sumá los cherry picados y el verdeo.
- Mezclá el yogur con condimento para pizza y limón.
- Rellená las fajitas con pollo, guacamole y la salsa.
Estos tacos de pollo y palta funcionan perfecto para almuerzo o cena liviana. Son frescos, saciantes y se adaptan a lo que tengas en la heladera.