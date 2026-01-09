Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer tacos de pollo y palta: la receta liviana ideal para resolver el almuerzo

Una opción liviana que se arma en pocos pasos y se come fría.

Shaiel Teran Velazquez

9 de enero de 2026,

Los tacos de pollo y palta listos en simples pasos.

Después de las Fiestas, el cuerpo pide volver a comidas más simples, pero sin resignar sabor. En ese escenario, los tacos fríos aparecen como una gran solución: combinan proteína, vegetales y una masa casera que se prepara sin complicaciones.

Esta receta fue compartida en TikTok por Julieta, de la cuenta @casirecetas, y rápidamente se volvió una de esas ideas guardadas para repetir. “Se puede seguir comiendo rico, fácil y sano después de las fiestas”, explica mientras muestra un paso a paso claro, pensado para resolver el almuerzo sin pasar horas en la cocina.

Así quedan los tacos de pollo.

Qué ingredientes se necesitan para hacer tacos de pollo y palta

Para la masa (rinde 8 a 9 fajitas):

  • 250 g de harina integral
  • 2 cucharadas de aceite
  • 145 ml de agua tibia
  • Sal a gusto
  • Semillas, opcional

Para el relleno (rinde para 5 fajitas):

  • 1 pechuga de pollo grande
  • 2 paltas
  • 4 tomates cherry
  • 1 tirita de verdeo
  • Jugo de limón
  • Sal y pimienta

Para la salsa:

  • 2 cucharadas de yogur natural
  • Condimento para pizza
  • Jugo de limón
El relleno es súper fresco e ideal para comer en la playa.

Paso a paso, cómo preparar tacos de pollo y palta

  1. Dorá la pechuga de pollo vuelta y vuelta en una sartén.
  2. Agregá un chorrito de agua, tapá y cociná hasta que esté bien hecha.
  3. Retirá y desmenuzá el pollo.
  4. Colocá la harina integral en un bowl.
  5. Sumá la sal, las semillas y el aceite.
  6. Agregá el agua tibia y mezclá hasta formar una masa.
  7. Envolvé en film y llevá a la heladera para que tome frío.
  8. Dividí la masa en bollitos.
  9. Estirá cada uno con palo de amasar.
  10. Cociná las fajitas vuelta y vuelta en una sartén caliente.
  11. Envolvelas en un repasador para que no se sequen.
  12. Pisá la palta con sal y bastante limón.
  13. Sumá los cherry picados y el verdeo.
  14. Mezclá el yogur con condimento para pizza y limón.
  15. Rellená las fajitas con pollo, guacamole y la salsa.

Estos tacos de pollo y palta funcionan perfecto para almuerzo o cena liviana. Son frescos, saciantes y se adaptan a lo que tengas en la heladera.

