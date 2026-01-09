Cómo hacer tacos de pollo y palta: la receta liviana ideal para resolver el almuerzo

Después de las Fiestas, el cuerpo pide volver a comidas más simples, pero sin resignar sabor. En ese escenario, los tacos fríos aparecen como una gran solución: combinan proteína, vegetales y una masa casera que se prepara sin complicaciones.

Esta receta fue compartida en TikTok por Julieta, de la cuenta @casirecetas, y rápidamente se volvió una de esas ideas guardadas para repetir. “Se puede seguir comiendo rico, fácil y sano después de las fiestas”, explica mientras muestra un paso a paso claro, pensado para resolver el almuerzo sin pasar horas en la cocina.

Así quedan los tacos de pollo.

Qué ingredientes se necesitan para hacer tacos de pollo y palta

Para la masa (rinde 8 a 9 fajitas):

250 g de harina integral

2 cucharadas de aceite

145 ml de agua tibia

Sal a gusto

Semillas, opcional

Para el relleno (rinde para 5 fajitas):

1 pechuga de pollo grande

2 paltas

4 tomates cherry

1 tirita de verdeo

Jugo de limón

Sal y pimienta

Para la salsa:

2 cucharadas de yogur natural

Condimento para pizza

Jugo de limón

El relleno es súper fresco e ideal para comer en la playa.

Paso a paso, cómo preparar tacos de pollo y palta

Dorá la pechuga de pollo vuelta y vuelta en una sartén. Agregá un chorrito de agua, tapá y cociná hasta que esté bien hecha. Retirá y desmenuzá el pollo. Colocá la harina integral en un bowl. Sumá la sal, las semillas y el aceite. Agregá el agua tibia y mezclá hasta formar una masa. Envolvé en film y llevá a la heladera para que tome frío. Dividí la masa en bollitos. Estirá cada uno con palo de amasar. Cociná las fajitas vuelta y vuelta en una sartén caliente. Envolvelas en un repasador para que no se sequen. Pisá la palta con sal y bastante limón. Sumá los cherry picados y el verdeo. Mezclá el yogur con condimento para pizza y limón. Rellená las fajitas con pollo, guacamole y la salsa.

Estos tacos de pollo y palta funcionan perfecto para almuerzo o cena liviana. Son frescos, saciantes y se adaptan a lo que tengas en la heladera.