Cómo hacer sándwich de miga con vitel toné: la receta innovadora de Paco Almeida para estas Fiestas

La idea es simple y brillante: llevar el vitel toné al formato más querido del verano. Paco Almeida lo resumió así: “Unimos dos grandes pasiones para dar vida a un auténtico elixir”, y la receta no falla.
El vitel toné suele aparecer en fuente, con cuchillo y plato. Acá cambia el juego: se transforma en sándwich, se corta prolijo y se sirve directo a la picada. Es ideal para mesas numerosas, para adelantar trabajo y para lucirse sin complicarse de más.
Además, esta versión propone un pequeño giro inteligente: usar cuadrada en lugar de peceto. Sale más económica, se cocina igual de bien y queda tierna si respetás los tiempos. Resultado final: sanguchitos frescos, sabrosos y bien cremosos.
Qué ingredientes se necesitan para hacer sanguchitos de miga de vitel toné
- 5 planchas de pan de miga
- 1,5 kg de cuadrada o peceto
- Ajo, laurel y caldo de carne
- Mayonesa, cantidad necesaria
- 300 g de queso de máquina
- Lechuga lavada y bien seca
- 6 huevos duros, pisados
Para la salsa de vitel toné
- 1 lata de atún al natural
- 100 g de mayonesa
- 1 cucharada de mostaza
- 100 cc de crema de leche
- Caldo de cocción, cantidad necesaria
- 50 g de aceitunas verdes
Paso a paso, cómo preparar sanguchitos de miga de vitel toné
- Desgrasá la carne y ponela a cocinar desde agua fría con ajo, laurel, caldo y sal.
- Cociná a hervor suave por al menos una hora hasta que esté bien tierna.
- Dejá enfriar dentro del caldo y luego cortá en fetas bien finitas. Reservá un poco del líquido.
- Procesá el atún, la mayonesa, la mostaza, la crema, las aceitunas y un poco de caldo hasta lograr una salsa cremosa.
- Mezclá la carne con la salsa y dejá reposar para que tome sabor.
Armado
- Pincelá el pan de miga con mayonesa.
- Armá capas de queso, lechuga, huevo duro y vitel toné.
- Repetí el proceso hasta lograr varias capas.
- Emparejá los bordes y cortá en sanguchitos parejos.
Estos sanguchitos se lucen bien fríos, así que llevalos a la heladera antes de servir. Son rendidores, se arman con anticipación y combinan lo mejor de la Navidad argentina en un solo bocado.