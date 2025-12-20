Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer sándwich de miga con vitel toné: la receta innovadora de Paco Almeida para estas Fiestas

Estos sanguchitos de miga de vitel toné mezclan tradición, picada y mesa fría en una versión práctica y potente.

Shaiel Teran Velazquez
Shaiel Teran Velazquez

20 de diciembre de 2025,

Cómo hacer sándwich de miga con vitel toné: la receta innovadora de Paco Almeida para estas Fiestas
Cómo hacer sándwich de miga con vitel toné: la receta innovadora de Paco Almeida para estas Fiestas

La idea es simple y brillante: llevar el vitel toné al formato más querido del verano. Paco Almeida lo resumió así: “Unimos dos grandes pasiones para dar vida a un auténtico elixir”, y la receta no falla.

El vitel toné suele aparecer en fuente, con cuchillo y plato. Acá cambia el juego: se transforma en sándwich, se corta prolijo y se sirve directo a la picada. Es ideal para mesas numerosas, para adelantar trabajo y para lucirse sin complicarse de más.

Esta receta fue compartida por Paco en sus redes.
Esta receta fue compartida por Paco en sus redes.

Además, esta versión propone un pequeño giro inteligente: usar cuadrada en lugar de peceto. Sale más económica, se cocina igual de bien y queda tierna si respetás los tiempos. Resultado final: sanguchitos frescos, sabrosos y bien cremosos.

Qué ingredientes se necesitan para hacer sanguchitos de miga de vitel toné

  • 5 planchas de pan de miga
  • 1,5 kg de cuadrada o peceto
  • Ajo, laurel y caldo de carne
  • Mayonesa, cantidad necesaria
  • 300 g de queso de máquina
  • Lechuga lavada y bien seca
  • 6 huevos duros, pisados

Para la salsa de vitel toné

  • 1 lata de atún al natural
  • 100 g de mayonesa
  • 1 cucharada de mostaza
  • 100 cc de crema de leche
  • Caldo de cocción, cantidad necesaria
  • 50 g de aceitunas verdes
Así quedan los sanguchitos.
Así quedan los sanguchitos.

Paso a paso, cómo preparar sanguchitos de miga de vitel toné

  1. Desgrasá la carne y ponela a cocinar desde agua fría con ajo, laurel, caldo y sal.
  2. Cociná a hervor suave por al menos una hora hasta que esté bien tierna.
  3. Dejá enfriar dentro del caldo y luego cortá en fetas bien finitas. Reservá un poco del líquido.
  4. Procesá el atún, la mayonesa, la mostaza, la crema, las aceitunas y un poco de caldo hasta lograr una salsa cremosa.
  5. Mezclá la carne con la salsa y dejá reposar para que tome sabor.

Armado

  1. Pincelá el pan de miga con mayonesa.
  2. Armá capas de queso, lechuga, huevo duro y vitel toné.
  3. Repetí el proceso hasta lograr varias capas.
  4. Emparejá los bordes y cortá en sanguchitos parejos.

Estos sanguchitos se lucen bien fríos, así que llevalos a la heladera antes de servir. Son rendidores, se arman con anticipación y combinan lo mejor de la Navidad argentina en un solo bocado.

Temas Relacionados

MÁS DE Recetas
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS