Cómo hacer sándwich de miga con vitel toné: la receta innovadora de Paco Almeida para estas Fiestas

La idea es simple y brillante: llevar el vitel toné al formato más querido del verano. Paco Almeida lo resumió así: “Unimos dos grandes pasiones para dar vida a un auténtico elixir”, y la receta no falla.

El vitel toné suele aparecer en fuente, con cuchillo y plato. Acá cambia el juego: se transforma en sándwich, se corta prolijo y se sirve directo a la picada. Es ideal para mesas numerosas, para adelantar trabajo y para lucirse sin complicarse de más.

Esta receta fue compartida por Paco en sus redes.

Además, esta versión propone un pequeño giro inteligente: usar cuadrada en lugar de peceto. Sale más económica, se cocina igual de bien y queda tierna si respetás los tiempos. Resultado final: sanguchitos frescos, sabrosos y bien cremosos.

Qué ingredientes se necesitan para hacer sanguchitos de miga de vitel toné

5 planchas de pan de miga

1,5 kg de cuadrada o peceto

Ajo, laurel y caldo de carne

Mayonesa, cantidad necesaria

300 g de queso de máquina

Lechuga lavada y bien seca

6 huevos duros, pisados

Para la salsa de vitel toné

1 lata de atún al natural

100 g de mayonesa

1 cucharada de mostaza

100 cc de crema de leche

Caldo de cocción, cantidad necesaria

50 g de aceitunas verdes

Así quedan los sanguchitos.

Paso a paso, cómo preparar sanguchitos de miga de vitel toné

Desgrasá la carne y ponela a cocinar desde agua fría con ajo, laurel, caldo y sal. Cociná a hervor suave por al menos una hora hasta que esté bien tierna. Dejá enfriar dentro del caldo y luego cortá en fetas bien finitas. Reservá un poco del líquido. Procesá el atún, la mayonesa, la mostaza, la crema, las aceitunas y un poco de caldo hasta lograr una salsa cremosa. Mezclá la carne con la salsa y dejá reposar para que tome sabor.

Armado

Pincelá el pan de miga con mayonesa. Armá capas de queso, lechuga, huevo duro y vitel toné. Repetí el proceso hasta lograr varias capas. Emparejá los bordes y cortá en sanguchitos parejos.

Estos sanguchitos se lucen bien fríos, así que llevalos a la heladera antes de servir. Son rendidores, se arman con anticipación y combinan lo mejor de la Navidad argentina en un solo bocado.