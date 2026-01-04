Cómo hacer pavlovas caseras: la receta de un postre ideal para verano

Cuando el calor se instala y las comidas pesadas empiezan a sobrar, las pavlovas aparecen como una solución perfecta. Este clásico a base de merengue se luce por su textura aireada y por la posibilidad de combinarlo con frutas, cremas o rellenos más intensos, según el gusto de cada uno.
La receta se viralizó en TikTok de la mano de Agus Vives, que mostró cómo preparar mini pavlovas en cantidad, ideales para eventos, mesas dulces o simplemente para tener listas y rellenar a último momento. El secreto está en la paciencia del horno y en respetar bien los pasos del merengue.
Qué ingredientes se necesitan para hacer pavlovas caseras
- 250 g de claras de huevo
- 250 g de azúcar común
- 250 g de azúcar impalpable
- 25 g de fécula de maíz
Para el relleno y la terminación (a gusto):
- Crema chantillí
- Curd de limón o dulce de leche
- Reducción de frutos rojos
- Frutillas u otras frutas frescas
- Flores comestibles, opcional
Paso a paso, cómo preparar pavlovas caseras
- Colocá las claras en un bowl limpio y seco.
- Batí hasta que estén bien espumosas.
- Agregá el azúcar común en forma de lluvia, sin dejar de batir.
- Continuá batiendo hasta lograr un merengue firme y brillante.
- En otro recipiente, mezclá el azúcar impalpable con la fécula de maíz.
- Incorporá esta mezcla al merengue con movimientos envolventes.
- Colocá la preparación en una manga.
- Formá pequeños discos o niditos sobre una placa con papel manteca.
- Llevá a horno precalentado a 125 grados durante una hora y media.
- Si usás horno a gas, mantenelo al mínimo y dejá la puerta apenas entreabierta.
- Retirá y dejá enfriar completamente antes de manipular.
Con estas proporciones, la receta rinde aproximadamente 48 mini pavlovas de unos 4 cm de diámetro, ideales para armar porciones individuales.