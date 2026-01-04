Cómo hacer pavlovas caseras: la receta de un postre ideal para verano

Cuando el calor se instala y las comidas pesadas empiezan a sobrar, las pavlovas aparecen como una solución perfecta. Este clásico a base de merengue se luce por su textura aireada y por la posibilidad de combinarlo con frutas, cremas o rellenos más intensos, según el gusto de cada uno.

La receta se viralizó en TikTok de la mano de Agus Vives, que mostró cómo preparar mini pavlovas en cantidad, ideales para eventos, mesas dulces o simplemente para tener listas y rellenar a último momento. El secreto está en la paciencia del horno y en respetar bien los pasos del merengue.

Este postre es ideal para el verano.

Qué ingredientes se necesitan para hacer pavlovas caseras

250 g de claras de huevo

250 g de azúcar común

250 g de azúcar impalpable

25 g de fécula de maíz

Para el relleno y la terminación (a gusto):

Crema chantillí

Curd de limón o dulce de leche

Reducción de frutos rojos

Frutillas u otras frutas frescas

Flores comestibles, opcional

Así quedan las pavlovas por dentro.

Paso a paso, cómo preparar pavlovas caseras

Colocá las claras en un bowl limpio y seco. Batí hasta que estén bien espumosas. Agregá el azúcar común en forma de lluvia, sin dejar de batir. Continuá batiendo hasta lograr un merengue firme y brillante. En otro recipiente, mezclá el azúcar impalpable con la fécula de maíz. Incorporá esta mezcla al merengue con movimientos envolventes. Colocá la preparación en una manga. Formá pequeños discos o niditos sobre una placa con papel manteca. Llevá a horno precalentado a 125 grados durante una hora y media. Si usás horno a gas, mantenelo al mínimo y dejá la puerta apenas entreabierta. Retirá y dejá enfriar completamente antes de manipular.

Con estas proporciones, la receta rinde aproximadamente 48 mini pavlovas de unos 4 cm de diámetro, ideales para armar porciones individuales.