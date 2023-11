Cómo hacer panqueques en la licuadora en pocos minutos

Para las personas que no son muy fanáticas de la cocina, siempre el momento de tener que preparar el almuerzo o la cena es todo un desafío. Por eso a la hora de buscar recetas, las que llaman la atención son las que tienen pocos ingredientes, son fáciles y rápidas de hacer.

Si hay una comida que nunca falla son los panqueques ya que pueden adaptarse para el almuerzo, cena o la merienda. No hay dudas de que es el plato estrella y no falla en ningún evento. Pero no solo eso, sino que son muy fáciles de hacer.

Cómo hacer los panqueques en la licuadora Foto: gentileza diariamente ali

A la técnica clásica también se le suma la preparación en licuadora lo cual va a permitir que sea una preparación exprés y con un ingrediente secreto que va a hacer que la textura sea más esponjosa y rica. Ideal para armar con dulce de leche para la merienda o el postre.

Cómo hacer los panqueques en la licuadora

Para hacer los panqueques exprés necesitas:

Ingredientes:

1 taza de harina en especial 0000



1 cucharadita de polvo de hornear



Sal a gusto



1 huevo



1 taza de leche



El ingrediente extra que te va a dar una consistencia única y esponjosa es el aceite vegetal, se usa una cucharada.

Cómo hacer panqueques en la licuadora Foto: gentileza recetas de cocina casera

Para preparar en la licuadora.

Colocar los ingredientes líquidos en la licuadora: huevo, leche y la cucharada de aceite.

Incorporar de a poco la harina y el polvo de hornear mientras se va licuando. A elección se le agrega sal, dependiendo de si es para canelones o no.

Colocar en el fuego bajo una sartén y luego agregar la mezcla, mezclar por todo el recipiente en igual proporción.

Cocinar hasta 3 minutos por cada lado hasta que se doren.