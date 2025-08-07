Cómo hacer pancitos de queso y salame caseros sin levadura: receta fácil y lista en pocos minutos

Los pancitos de salame y queso ya son un clásico de las redes, pero esta receta sin levadura que compartió la cuenta @made_in_casa en TikTok se volvió viral por lo simple y rica. No necesitás esperar a que leude nada: los hacés en minutos, directo al horno, y listo.

La masa se arma como si fuera un scone, pero el resultado es mucho más sabroso gracias al relleno. Eso sí: como no tienen levadura, te conviene congelarlos si no los vas a comer en el día para que no se sequen.

Esta receta es muy fácil de hacer y está lista en minutos.

Qué ingredientes se necesitan para hacer pancitos sin levadura

500 g de harina 000 o 0000

80 g de manteca

1 cucharadita de sal

3 cucharaditas de polvo para hornear

250 ml de agua

100 g de salame

100 g de queso tybo (o el que tengas)

Así quedan por dentro los pancitos.

Paso a paso, cómo preparar pancitos de queso y salame

En un bowl grande, colocá la harina, la sal y el polvo para hornear. Mezclá un poco y agregá la manteca fría. Usá las manos para formar un arenado, deshaciendo la manteca con los dedos hasta que se integren bien. Agregá el agua de a poco y mezclá hasta formar un bollo. Amasá unos 5 minutos hasta que esté liso. Estirá la masa y sumá el salame y el queso picados. Cerrá y amasá un poco más para distribuir el relleno de manera pareja. Estirá la masa de 1,5 cm de espesor. Cortá con molde circular o con lo que tengas a mano. Reutilizá los recortes para no desperdiciar nada. Pinchá los pancitos con tenedor y llevá a horno precalentado a 200° por 15 minutos, hasta que estén dorados.

¿Te sobraron? Guardalos en una bolsita apta para freezer. “Duran hasta 6 meses y los mandás al horno directo por 5 minutos… quedan como recién hechos”, explicó la creadora. Una receta fácil, rendidora y con ese sabor casero que siempre gusta.