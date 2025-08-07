Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer pancitos de queso y salame caseros sin levadura: receta fácil y lista en pocos minutos

Son fáciles, rápidos y perfectos para acompañar el mate o una picada.

Shaiel Teran Velazquez
Shaiel Teran Velazquez

7 de agosto de 2025,

Cómo hacer pancitos de queso y salame caseros sin levadura: receta fácil y lista en pocos minutos
Pancitos de salame y queso.

Los pancitos de salame y queso ya son un clásico de las redes, pero esta receta sin levadura que compartió la cuenta @made_in_casa en TikTok se volvió viral por lo simple y rica. No necesitás esperar a que leude nada: los hacés en minutos, directo al horno, y listo.

La masa se arma como si fuera un scone, pero el resultado es mucho más sabroso gracias al relleno. Eso sí: como no tienen levadura, te conviene congelarlos si no los vas a comer en el día para que no se sequen.

Esta receta es muy fácil de hacer y está lista en minutos.
Esta receta es muy fácil de hacer y está lista en minutos.

Qué ingredientes se necesitan para hacer pancitos sin levadura

  • 500 g de harina 000 o 0000
  • 80 g de manteca
  • 1 cucharadita de sal
  • 3 cucharaditas de polvo para hornear
  • 250 ml de agua
  • 100 g de salame
  • 100 g de queso tybo (o el que tengas)
Así quedan por dentro los pancitos.
Así quedan por dentro los pancitos.

Paso a paso, cómo preparar pancitos de queso y salame

  1. En un bowl grande, colocá la harina, la sal y el polvo para hornear. Mezclá un poco y agregá la manteca fría.
  2. Usá las manos para formar un arenado, deshaciendo la manteca con los dedos hasta que se integren bien.
  3. Agregá el agua de a poco y mezclá hasta formar un bollo.
  4. Amasá unos 5 minutos hasta que esté liso.
  5. Estirá la masa y sumá el salame y el queso picados.
  6. Cerrá y amasá un poco más para distribuir el relleno de manera pareja.
  7. Estirá la masa de 1,5 cm de espesor.
  8. Cortá con molde circular o con lo que tengas a mano. Reutilizá los recortes para no desperdiciar nada.
  9. Pinchá los pancitos con tenedor y llevá a horno precalentado a 200° por 15 minutos, hasta que estén dorados.

¿Te sobraron? Guardalos en una bolsita apta para freezer. “Duran hasta 6 meses y los mandás al horno directo por 5 minutos… quedan como recién hechos”, explicó la creadora. Una receta fácil, rendidora y con ese sabor casero que siempre gusta.

Temas Relacionados

MÁS DE Recetas
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS