Cómo hacer pan dulce de frutos secos: la receta de Osvaldo Gross que no decepciona

Cuando se habla de pan dulce en serio, el nombre de Osvaldo Gross aparece casi de forma automática. El pastelero más respetado del país convirtió recetas tradicionales en fórmulas precisas, replicables y con resultados garantizados. Su pan dulce de frutos secos es un ejemplo perfecto de eso: esponjoso, aromático y cargado de sabor, pensado para quienes quieren ir un paso más allá del pan dulce comprado.

Esta receta, compartida en redes por el propio Gross y difundida por colegas del rubro, respeta los tiempos, los procesos y la lógica de la pastelería profesional, pero se puede hacer en casa si seguís el paso a paso sin apuro. No es una receta exprés, pero sí una que devuelve con creces el tiempo invertido. Ideal para preparar con anticipación y dejar madurar sabores de cara a las Fiestas.

Osvaldo mostró cómo quedó el pan dulce.

Qué ingredientes se necesitan para hacer pan dulce de frutos secos

Para la esponja

300 g de harina

150 g de leche

30 g de levadura fresca

Para el amasijo

700 g de harina

200 g de azúcar

50 g de miel

100 g de leche

4 huevos

5 yemas

300 g de manteca

20 g de sal fina

Esencia de vainilla

Ralladura de 2 limones

Agua de azahar

Para las frutas

400 g de fruta abrillantada

200 g de pasas de uva

200 g de castañas de cajú

100 g de avellanas

100 g de almendras

100 g de cerezas

250 g de coñac

Así queda el pan dulce con esta receta.

Paso a paso, cómo preparar pan dulce de frutos secos

Prepará la esponja mezclando harina, leche y levadura. Tapá y dejá fermentar hasta que duplique su volumen. Colocá en la batidora la harina, el azúcar, la sal, las esencias y las ralladuras. Disolvé la levadura del amasijo en parte del líquido e incorporá. Amasá con gancho, sumá huevos y yemas, y trabajá varios minutos. Agregá la esponja ya fermentada y seguí amasando hasta que la masa se despegue del bol. Incorporá la manteca blanda y trabajá hasta integrar por completo. Dejála descansar tapada durante 2 horas. Estirá la masa, agregá las frutas secas y las maceradas, e integrá bien. Dividí, bollá, colocá en moldes y dejá levar. Pintá con huevo, decorá con frutas y horneá a 170 °C.

El resultado es un pan dulce artesanal que honra la tradición y eleva la mesa navideña. Si buscás una receta que no falle y tenga respaldo técnico, esta versión de Osvaldo Gross es una apuesta segura para estas Fiestas.