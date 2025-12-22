Cómo hacer pan dulce con chocolate blanco y negro: la receta ideal para sorprender estas Fiestas

Las Fiestas son sinónimo de tradiciones, y el pan dulce ocupa un lugar indiscutido. Pero si este año querés salir del molde y sorprender de verdad, el pan dulce de chocolate es una apuesta segura. Tiene ese mix perfecto entre lo clásico y lo goloso que conquista a chicos y grandes.
La receta se volvió viral en redes y pertenece a Sabrina Onorato, de la cuenta @sabrina.recetas, que comparte paso a paso cómo lograr un pan dulce húmedo, aromático y cargado de chocolate. Ideal para acompañar el brindis o para regalar hecho con tus propias manos.
Qué ingredientes se necesitan para hacer pan dulce de chocolate
- 500 g de harina 000
- 45 g de levadura fresca
- 2 huevos
- 50 g de azúcar
- 1/2 taza de leche tibia
- 100 g de manteca pomada
- 2 cucharadas de cacao amargo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de esencia de limón
- 1 cucharadita de agua de azahar
Para el relleno:
- Trocitos de chocolate semiamargo
- Trocitos de chocolate blanco
Paso a paso, cómo preparar pan dulce de chocolate
- Colocá la harina en un bowl amplio y agregá la levadura desgranada.
- Sumá los huevos, el azúcar, la leche tibia, la esencia de vainilla y el agua de azahar.
- Mezclá todo e incorporá el cacao amargo.
- Amasá unos minutos y, cuando la masa esté casi formada, agregá la manteca pomada.
- Seguí amasando hasta lograr una masa lisa y homogénea.
- Tapá el bowl con film y dejá leudar en un lugar cálido hasta que duplique su tamaño, aproximadamente 2 horas.
- Desgasificá la masa con suavidad y agregá los trocitos de chocolate.
- Formá un bollo y colocalo en un molde de 750 g.
- Dejá reposar nuevamente hasta que vuelva a duplicar su tamaño.
- Pincelá con huevo batido y llevá a horno mínimo durante unos 40 minutos o hasta que, al pinchar con un palillo, salga seco.
- Dejá enfriar y decorá con chocolate a gusto.
Ideal para cortar en rodajas generosas, compartir en familia y demostrar que lo casero, cuando se hace con ganas, siempre gana.