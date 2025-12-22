Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer pan dulce con chocolate blanco y negro: la receta ideal para sorprender estas Fiestas

Con mucho chocolate, aroma a cítricos y una miga bien esponjosa, esta versión casera del clásico navideño se vuelve protagonista de la mesa.

Shaiel Teran Velazquez

22 de diciembre de 2025,

La receta de pan dulce de chocolate en simples pasos.

Las Fiestas son sinónimo de tradiciones, y el pan dulce ocupa un lugar indiscutido. Pero si este año querés salir del molde y sorprender de verdad, el pan dulce de chocolate es una apuesta segura. Tiene ese mix perfecto entre lo clásico y lo goloso que conquista a chicos y grandes.

La receta se volvió viral en redes y pertenece a Sabrina Onorato, de la cuenta @sabrina.recetas, que comparte paso a paso cómo lograr un pan dulce húmedo, aromático y cargado de chocolate. Ideal para acompañar el brindis o para regalar hecho con tus propias manos.

Esta pan dulce e smuy fácil de hacer.

Qué ingredientes se necesitan para hacer pan dulce de chocolate

  • 500 g de harina 000
  • 45 g de levadura fresca
  • 2 huevos
  • 50 g de azúcar
  • 1/2 taza de leche tibia
  • 100 g de manteca pomada
  • 2 cucharadas de cacao amargo
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharadita de esencia de limón
  • 1 cucharadita de agua de azahar

Para el relleno:

  • Trocitos de chocolate semiamargo
  • Trocitos de chocolate blanco
Así queda el pan dulce de chocolate.

Paso a paso, cómo preparar pan dulce de chocolate

  1. Colocá la harina en un bowl amplio y agregá la levadura desgranada.
  2. Sumá los huevos, el azúcar, la leche tibia, la esencia de vainilla y el agua de azahar.
  3. Mezclá todo e incorporá el cacao amargo.
  4. Amasá unos minutos y, cuando la masa esté casi formada, agregá la manteca pomada.
  5. Seguí amasando hasta lograr una masa lisa y homogénea.
  6. Tapá el bowl con film y dejá leudar en un lugar cálido hasta que duplique su tamaño, aproximadamente 2 horas.
  7. Desgasificá la masa con suavidad y agregá los trocitos de chocolate.
  8. Formá un bollo y colocalo en un molde de 750 g.
  9. Dejá reposar nuevamente hasta que vuelva a duplicar su tamaño.
  10. Pincelá con huevo batido y llevá a horno mínimo durante unos 40 minutos o hasta que, al pinchar con un palillo, salga seco.
  11. Dejá enfriar y decorá con chocolate a gusto.

Ideal para cortar en rodajas generosas, compartir en familia y demostrar que lo casero, cuando se hace con ganas, siempre gana.

