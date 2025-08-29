Cómo hacer ñoquis sin TACC con solo 5 ingredientes: receta para disfrutar este 29

Cada 29, la tradición de comer ñoquis se repite en miles de hogares argentinos. La costumbre, que viene acompañada de la monedita bajo el plato como símbolo de abundancia, también puede adaptarse a quienes no consumen gluten.

La cuenta @mundo.sin.tacc en TikTok compartió una receta simple y rendidora para preparar ñoquis caseros sin perder la textura ni el sabor de los clásicos. Con apenas 5 ingredientes y un poco de paciencia, se puede lograr un plato ideal para reunir a toda la familia alrededor de la mesa.

Así quedan los ñoquis sin gluten.

Qué ingredientes se necesitan para hacer los ñoquis sin gluten

1500 g de papa hervida

900 g de premezcla sin gluten

220 g de queso rallado

5 g de sal

5 yemas o 2 huevos

La receta rinde para 5 o 6 porciones abundantes, ideal para un almuerzo o cena compartida.

Esta receta es muy fácil de hacer.

Paso a paso, cómo preparar los ñoquis sin gluten

Cortar las papas y cocinarlas hasta que estén blanditas. Pisar en caliente hasta obtener un puré liso. En la mesada, armar una corona con la premezcla y dejar un hueco en el centro. Colocar la sal alrededor de la corona, no en el medio. En el centro, poner el puré de papa y el queso rallado. Sumar las yemas (o los huevos), siempre después del queso para que el calor de la papa no los cocine. Integrar de afuera hacia adentro y amasar hasta formar una masa lisa. Dividir en bollos, armar rollitos y cortar del tamaño deseado. Opcional: darles la forma clásica con un tenedor. Cocinar en agua hirviendo con sal hasta que suban a la superficie. Pasar a la sartén con salsa y terminar la cocción.

Listos en pocos pasos, estos ñoquis sin gluten son la excusa perfecta para mantener viva la tradición sin resignar sabor ni textura. Y, como manda la costumbre, no te olvides de poner una moneda bajo el plato para atraer la buena fortuna.