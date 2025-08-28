Cómo hacer ñoquis de zanahoria sin gluten con solo 5 ingredientes: receta ideal para este 29

En Argentina, el 29 es sinónimo de ñoquis, tradición que se repite mesa tras mesa con la infaltable monedita debajo del plato para atraer la buena suerte. Y aunque los de papa sean los más conocidos, existen variantes que merecen probarse.

La creadora de la cuenta @soyglutenfree en TikTok compartió su versión de ñoquis de zanahoria sin gluten, que no solo se destacan por su sabor suave y diferente, sino también por lo livianos que resultan. “La clave está en no pasarse con la harina, porque si no quedan pesados. Mejor dejar reposar la masa un rato en la heladera antes de seguir”, aconseja.

Estos ñoquis son ideales para sorprender a la familia.

Qué ingredientes se necesitan para hacer los ñoquis de zanahoria sin gluten

200 g de puré de zanahorias

2 cdas de aceite de oliva

1 huevo

200 g de premezcla sin gluten

Sal y pimienta a gusto

Así quedan los ñosquis.

Paso a paso, cómo preparar los ñoquis de zanahoria sin gluten

Cocinar las zanahorias ralladas en una sartén con un chorrito de aceite hasta que estén bien tiernas. Procesar para obtener un puré liso. Condimentar con sal y pimienta y dejar entibiar. Agregar el huevo e integrar. Incorporar la premezcla de a poco, amasando hasta formar una masa suave. Si la masa queda muy blanda, dejar reposar en la heladera 20 minutos. Separar en bollos, armar tiritas y cortar los ñoquis. Pasar por la ñoquera o el tenedor para darles forma. Cocinar en abundante agua con sal. Cuando suben a la superficie, retirarlos con espumadera. Terminar con salsa de tomate, un toque de oliva y queso rallado a gusto.

Estos ñoquis son una gran alternativa para quienes buscan sumar más verduras a la mesa o necesitan opciones sin gluten. Además, son tan fáciles de preparar que podés animarte a hacerlos en familia.