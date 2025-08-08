Cómo hacer masa de tarta integral: receta fácil con solo 6 ingredientes para acordarse de memoria

Oriana, creadora de contenido en la cuenta de TikTok @ori.nutricion, compartió una receta que conquistó a más de 12 mil personas: una masa de tarta 100% integral, lista en solo dos minutos y con apenas seis ingredientes. Es ideal para quienes buscan una opción más saludable, sin perder sabor ni practicidad.

Además, rinde lo suficiente para preparar una tarta grande y dos individuales, así que es perfecta para organizar varias comidas con una sola preparación.

Así queda la masa de tarta con esta receta.

Qué ingredientes se necesitan para hacer masa de tarta integral

2 tazas de harina integral

4 cucharadas de aceite (el que prefieras)

1 cucharada de polvo de hornear

1 cucharadita de sal

2 cucharadas de semillas (opcional)

¾ taza de agua

Esta receta es muy sencilla de hacer.

Paso a paso, cómo preparar masa de tarta integral

Colocá en un bowl la harina integral, el aceite, el polvo de hornear y la sal. Si querés, sumá las semillas para darle un toque extra de sabor y textura. Agregá el agua de a poco, mientras integrás todos los ingredientes con las manos o una cuchara. Pasá la mezcla a la mesada y amasá entre 4 y 5 minutos, hasta lograr un bollo uniforme. Tapá la masa y dejala descansar durante unos 10 minutos. Estirá bien finito con un palo de amasar y acomodá en el molde elegido. Cortá los bordes sobrantes, volvé a amasarlos y reutilizalos. Con esta cantidad, vas a obtener una tarta grande y dos chicas listas para rellenar.

Una vez lista la base, solo queda elegir el relleno, hornear y disfrutar de una tarta casera, integral y mucho más nutritiva que las versiones compradas.