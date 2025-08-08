Cómo hacer masa de tarta integral: receta fácil con solo 6 ingredientes para acordarse de memoria

Oriana, creadora de contenido en la cuenta de TikTok @ori.nutricion, compartió una receta que conquistó a más de 12 mil personas: una masa de tarta 100% integral, lista en solo dos minutos y con apenas seis ingredientes. Es ideal para quienes buscan una opción más saludable, sin perder sabor ni practicidad.
Además, rinde lo suficiente para preparar una tarta grande y dos individuales, así que es perfecta para organizar varias comidas con una sola preparación.
Qué ingredientes se necesitan para hacer masa de tarta integral
- 2 tazas de harina integral
- 4 cucharadas de aceite (el que prefieras)
- 1 cucharada de polvo de hornear
- 1 cucharadita de sal
- 2 cucharadas de semillas (opcional)
- ¾ taza de agua
Paso a paso, cómo preparar masa de tarta integral
- Colocá en un bowl la harina integral, el aceite, el polvo de hornear y la sal.
- Si querés, sumá las semillas para darle un toque extra de sabor y textura.
- Agregá el agua de a poco, mientras integrás todos los ingredientes con las manos o una cuchara.
- Pasá la mezcla a la mesada y amasá entre 4 y 5 minutos, hasta lograr un bollo uniforme.
- Tapá la masa y dejala descansar durante unos 10 minutos.
- Estirá bien finito con un palo de amasar y acomodá en el molde elegido.
- Cortá los bordes sobrantes, volvé a amasarlos y reutilizalos.
- Con esta cantidad, vas a obtener una tarta grande y dos chicas listas para rellenar.
Una vez lista la base, solo queda elegir el relleno, hornear y disfrutar de una tarta casera, integral y mucho más nutritiva que las versiones compradas.