Cómo hacer los mejores alfajores de maicena: receta ideal para sorprender a la familia

Los alfajores de maicena son de esas recetas que atraviesan generaciones y que siempre logran un efecto: sacar sonrisas en la mesa familiar. La cocinera detrás de la cuenta Recetas de Pilu compartió en TikTok su versión fácil, económica y rendidora, y en poco tiempo conquistó más de 78 mil likes.
“Quedan bien tiernitos, riquísimos”, aseguró Pilu en el video que se volvió viral. La clave está en no pasarse de cocción, ya que las tapitas deben quedar blancas y suaves para lograr ese clásico contraste con el dulce de leche cremoso y el coco rallado.
Qué ingredientes se necesitan para hacer los alfajores de maicena
- 150 g de manteca
- 150 g de azúcar
- 1 huevo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 limón
- 150 g de fécula de maíz (maicena)
- 250 g de harina leudante
- 400 g de dulce de leche repostero
- Coco rallado, cantidad necesaria
Paso a paso, cómo preparar los alfajores de maicena
- Colocá en un bowl la manteca pomada junto con el azúcar, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Batí hasta cremar.
- Sumá el huevo y mezclá bien hasta integrar.
- Incorporá la harina leudante y la maicena previamente tamizadas. Integrá hasta que la masa se una.
- Llevá la masa a la mesada, terminá de unir (sin amasar) y guardá en una bolsa. Refrigerá 15 minutos.
- Estirá con palote sobre la mesada enharinada y cortá las tapitas con un cortante.
- Colocá en una placa enmantecada o con papel manteca.
- Horneá en horno precalentado a 180° durante 10-12 minutos. Tienen que salir blanquitas.
- Una vez frías, rellená con dulce de leche repostero y pasá los bordes por coco rallado.
Estos alfajores caseros son la mejor excusa para compartir un momento en familia o sorprender a alguien especial. Tiernos, con mucho relleno y ese toque de coco que nunca falla: una receta simple que confirma por qué los alfajores de maicena son los reyes de la pastelería argentina.