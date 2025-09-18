Cómo hacer los mejores alfajores de maicena: receta ideal para sorprender a la familia

Los alfajores de maicena son de esas recetas que atraviesan generaciones y que siempre logran un efecto: sacar sonrisas en la mesa familiar. La cocinera detrás de la cuenta Recetas de Pilu compartió en TikTok su versión fácil, económica y rendidora, y en poco tiempo conquistó más de 78 mil likes.

“Quedan bien tiernitos, riquísimos”, aseguró Pilu en el video que se volvió viral. La clave está en no pasarse de cocción, ya que las tapitas deben quedar blancas y suaves para lograr ese clásico contraste con el dulce de leche cremoso y el coco rallado.

Estos alfajores de maicena son muy fáciles de hacer.

Qué ingredientes se necesitan para hacer los alfajores de maicena

150 g de manteca

150 g de azúcar

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

Ralladura de 1 limón

150 g de fécula de maíz (maicena)

250 g de harina leudante

400 g de dulce de leche repostero

Coco rallado, cantidad necesaria

Así quedan los alfajores de maicena.

Paso a paso, cómo preparar los alfajores de maicena

Colocá en un bowl la manteca pomada junto con el azúcar, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Batí hasta cremar. Sumá el huevo y mezclá bien hasta integrar. Incorporá la harina leudante y la maicena previamente tamizadas. Integrá hasta que la masa se una. Llevá la masa a la mesada, terminá de unir (sin amasar) y guardá en una bolsa. Refrigerá 15 minutos. Estirá con palote sobre la mesada enharinada y cortá las tapitas con un cortante. Colocá en una placa enmantecada o con papel manteca. Horneá en horno precalentado a 180° durante 10-12 minutos. Tienen que salir blanquitas. Una vez frías, rellená con dulce de leche repostero y pasá los bordes por coco rallado.

Estos alfajores caseros son la mejor excusa para compartir un momento en familia o sorprender a alguien especial. Tiernos, con mucho relleno y ese toque de coco que nunca falla: una receta simple que confirma por qué los alfajores de maicena son los reyes de la pastelería argentina.