¿Tiene pistacho? cómo es el mejor alfajor de autor del mundo que se hace en Córdoba

El Campeonato Mundial del Alfajor 2025 se realizó este 15, 16 y 17 de agosto en Buenos Aires. Allí, un emprendimiento de Córdoba ganó el premio en la categoría mejor alfajor de autor gracias a su preparación premium.

El Campeonato Mundial del Alfajor 2025 confirmó sus ganadores

La cita ecuménica se desarrolló en el Pabellón 6 de Costa Salguero, Ciudad de Buenos Aires, y entregó premios en 19 divisiones. Más de 120 firmas industriales y artesanales se reunieron para dar a conocer sus recetas y potenciar el alimento, que fue elegido como la mejor galleta del mundo este año.

La industria del alfajor evoluciona constantemente y mantiene sus principios coloniales. Pero, las nuevas tendencias gastronómicas y culinarias y los gustos en de los comensales obligan a crear nuevas recetas.

Cómo es el mejor alfajor de autor del mundo, que se hace en Córdoba

En este contexto, Ególatra se subió a la vorágine del chocolate Dubai, el pistacho y elaboró una preparación que se llevó la medalla de oro en “Mejor Alfajor de Autor”, según el dictamen del jurado que lo evaluó.

El mejor alfajor de autor del mundo de Ególatra.

La preparación tiene tapas crocantes de cacao premium relleno con una suave ganache de chocolate semi amargo y un bombón dubái en su interior. Además, cuenta con un corazón de chocolate con leche relleno de kadaif y pistacho, todo bañado en chocolate cobertura con leche.

Dónde esta la chocolatería de Córdoba que hace el mejor alfajor de autor del mundo