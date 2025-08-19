El mejor alfajor exótico del mundo es de Córdoba: qué ingredientes tiene

La cuarta edición del Campeonato Mundial del Alfajor se celebró entre el viernes 15 y el domingo 17 de agosto en Buenos Aires. Luego de un fin de semana repleto de dulzuras, un emprendimiento de Córdoba se coronó como el productor del mejor alfajor exótico del mundo.

El Campeonato Mundial del Alfajor 2025 eligió los mejores productos

El Pabellón 6 de Costa Salguero se convirtió en el escenario más dulce del país y recibió alrededor de 50.000 personas. En paralelo, productores de Argentina, Perú, Uruguay, Estados Unidos, Brasil, España y Paraguay participaron de la contienda que estuvo bajo el paladar de 20 expertos gastronómicos

El Mundial del Alfajor 2025 entregó premios en 19 categorías.

Luego de una prueba a ciegas que tuvo alrededor de 35 criterios de evaluación, dieron a conocer los podios en las 19 categorías. En la división “mejor alfajor exótico”, un emprendimiento de Córdoba gritó campeón.

Córdoba: qué ingredientes tiene el mejor alfajor exótico del mundo

Se trata de Cruz Velazco, una firma con elaboración artesanal de productos delicatessen y nueces de exportación. María y Diego son los responsables de la empresa que elaboraron la obra culinaria que sorprendió a todos y todas.

El mejor alfajor exótico del mundo se hace en Córdoba.

El mejor alfajor exótico del mundo tiene harina de nuez y está relleno de ganache de chocolate con licor al café. Para coronar, cuenta con un baño de chocolate semiamargo.

Córdoba: dónde comprar el mejor alfajor exótico del mundo