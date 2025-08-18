Cómo hacer libritos saborizados para el mate: la versión saludable de la clásica receta ideal para la merienda

En redes sociales, las recetas rápidas y prácticas siempre arrasan. Esta vez, el chef Pablo Martín compartió en su cuenta de TikTok una propuesta diferente: libritos caseros con harina integral y vegetales. Una alternativa que se aleja de las típicas facturas y suma fibra, textura y frescura al momento del mate.
Lo mejor es que no requieren ingredientes difíciles de conseguir y el resultado final sorprende: una masa liviana, con notas dulces de la zanahoria y la humedad justa que aporta el zapallito rallado.
Qué ingredientes se necesitan para hacer los libritos integrales de zapallito y zanahoria
- 300 g de harina integral con semillas
- 200 g de harina de fuerza (especial para masa madre)
- 100 g de zanahoria rallada (1 chica)
- 100 g de zapallito rallado (½ unidad)
- 50 cc de aceite de oliva (o de girasol/maíz)
- 10 g de levadura seca
- 200 cc de agua tibia
- 1 cda de sal
Paso a paso, cómo preparar los libritos saludables
- Poné todos los ingredientes en un bowl grande y mezclá bien.
- Amasá sobre la mesada hasta que la masa desarrolle el gluten.
- Tapá y dejá reposar durante 1 hora.
- Desgasificá la masa y estirala con un palote.
- Doblá en pliegue, pincelá con un poco de aceite, espolvoreá harina integral y volvé a estirar.
- Cortá en rectángulos del tamaño que prefieras y disponelos en una placa.
- Cociná en horno fuerte por 25 minutos hasta que estén dorados y se despeguen en capas.
Estos libritos integrales son una alternativa sana y económica para disfrutar en cualquier momento del día. Perfectos para acompañar con unos mates, una infusión caliente o incluso para rellenar con queso y verduras.