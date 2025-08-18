Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer libritos saborizados para el mate: la versión saludable de la clásica receta ideal para la merienda

Una opción con un plus de nutrición para acompañar el mate. Receta paso a paso de estos libritos integrales saborizados.

Shaiel Teran Velazquez
Shaiel Teran Velazquez

18 de agosto de 2025,

La receta de libritos saludables.

En redes sociales, las recetas rápidas y prácticas siempre arrasan. Esta vez, el chef Pablo Martín compartió en su cuenta de TikTok una propuesta diferente: libritos caseros con harina integral y vegetales. Una alternativa que se aleja de las típicas facturas y suma fibra, textura y frescura al momento del mate.

Lo mejor es que no requieren ingredientes difíciles de conseguir y el resultado final sorprende: una masa liviana, con notas dulces de la zanahoria y la humedad justa que aporta el zapallito rallado.

Qué ingredientes se necesitan para hacer los libritos integrales de zapallito y zanahoria

  • 300 g de harina integral con semillas
  • 200 g de harina de fuerza (especial para masa madre)
  • 100 g de zanahoria rallada (1 chica)
  • 100 g de zapallito rallado (½ unidad)
  • 50 cc de aceite de oliva (o de girasol/maíz)
  • 10 g de levadura seca
  • 200 cc de agua tibia
  • 1 cda de sal
Paso a paso, cómo preparar los libritos saludables

  1. Poné todos los ingredientes en un bowl grande y mezclá bien.
  2. Amasá sobre la mesada hasta que la masa desarrolle el gluten.
  3. Tapá y dejá reposar durante 1 hora.
  4. Desgasificá la masa y estirala con un palote.
  5. Doblá en pliegue, pincelá con un poco de aceite, espolvoreá harina integral y volvé a estirar.
  6. Cortá en rectángulos del tamaño que prefieras y disponelos en una placa.
  7. Cociná en horno fuerte por 25 minutos hasta que estén dorados y se despeguen en capas.

Estos libritos integrales son una alternativa sana y económica para disfrutar en cualquier momento del día. Perfectos para acompañar con unos mates, una infusión caliente o incluso para rellenar con queso y verduras.

