Cómo hacer libritos saborizados para el mate: la versión saludable de la clásica receta ideal para la merienda

En redes sociales, las recetas rápidas y prácticas siempre arrasan. Esta vez, el chef Pablo Martín compartió en su cuenta de TikTok una propuesta diferente: libritos caseros con harina integral y vegetales. Una alternativa que se aleja de las típicas facturas y suma fibra, textura y frescura al momento del mate.

Lo mejor es que no requieren ingredientes difíciles de conseguir y el resultado final sorprende: una masa liviana, con notas dulces de la zanahoria y la humedad justa que aporta el zapallito rallado.

Así quedan los libritos.

Qué ingredientes se necesitan para hacer los libritos integrales de zapallito y zanahoria

300 g de harina integral con semillas

200 g de harina de fuerza (especial para masa madre)

100 g de zanahoria rallada (1 chica)

100 g de zapallito rallado (½ unidad)

50 cc de aceite de oliva (o de girasol/maíz)

10 g de levadura seca

200 cc de agua tibia

1 cda de sal

Libritos saludables para la merienda.

Paso a paso, cómo preparar los libritos saludables

Poné todos los ingredientes en un bowl grande y mezclá bien. Amasá sobre la mesada hasta que la masa desarrolle el gluten. Tapá y dejá reposar durante 1 hora. Desgasificá la masa y estirala con un palote. Doblá en pliegue, pincelá con un poco de aceite, espolvoreá harina integral y volvé a estirar. Cortá en rectángulos del tamaño que prefieras y disponelos en una placa. Cociná en horno fuerte por 25 minutos hasta que estén dorados y se despeguen en capas.

Estos libritos integrales son una alternativa sana y económica para disfrutar en cualquier momento del día. Perfectos para acompañar con unos mates, una infusión caliente o incluso para rellenar con queso y verduras.