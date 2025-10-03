Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer la mejor crema bariloche: la receta definitiva para rellenar postres

Una crema suave, intensa y con sello bien argentino está conquistando las redes.

Shaiel Teran Velazquez
Shaiel Teran Velazquez

3 de octubre de 2025,

Con apenas tres ingredientes, podés preparar una crema bariloche en casa y usarla para rellenar o decorar cualquier postre.

La receta la compartió Delicias Nina en Instagram y ya superó los 125 mil likes. La clave está en la combinación del dulce de leche con el chocolate amargo y la manteca de buena calidad. “Súper fácil y deliciosa, pruébala y cuéntame qué tal”, escribió la creadora junto a su paso a paso.

Crema de bariloche ideal para postres.
Qué ingredientes se necesitan para hacer la crema bariloche

  • 150 g de manteca con sal (+80 % de grasa)
  • 150 g de dulce de leche
  • 200 g de chocolate amargo (50-60 % cacao)
Así queda la crema bariloche.
Paso a paso, cómo preparar la crema bariloche

  1. Sacá la manteca de la heladera, cortala en cubos y ponela en un bowl. Batí a baja velocidad hasta que quede cremosa y sin grumos.
  2. Sumá el dulce de leche y batí de nuevo hasta lograr una mezcla homogénea.
  3. Derretí el chocolate y agregalo en dos tandas: primero la mitad, mezclá con espátula y batí; después la otra mitad y repetí el proceso.
  4. Cubrí la preparación con papel film o guardala en un recipiente hermético. Dejala reposar a temperatura ambiente (16-20 °C) para que tome firmeza.
  5. Si la crema queda demasiado dura, ablandala unos segundos en microondas o a baño María. Hacelo con cuidado: si se calienta de más, la emulsión puede cortarse.

La crema bariloche es una de esas recetas que nunca fallan. Podés usarla para rellenar tortas, alfajores o simplemente para decorar postres con un sabor bien argentino. Fácil, rápida y con un resultado digno de pastelería, no es raro que se haya convertido en furor en Instagram.

