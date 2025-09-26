Cómo hacer garrapiñada casera en la freidora de aire: receta fácil y sin ensuciar mucho

La garrapiñada es de esas recetas que automáticamente despiertan recuerdos: ferias, plazas y el inconfundible aroma dulce que invadía las calles. Ahora, gracias a la freidora de aire, es posible recrear ese mismo gusto en casa de manera rápida y con menos complicaciones.

La creadora de la cuenta Almendra en tu cocina compartió en TikTok esta versión casera que ya suma miles de likes. “No te puedo explicar lo crocante que te queda esta receta”, aseguró en el video que entusiasmó a sus seguidores.

Así queda la garrapiñada con esta receta.

Qué ingredientes se necesitan para hacer garrapiñada en freidora de aire

250 g de maní crudo sin sal

50 g de azúcar

1 clara de huevo

Un chorrito de esencia de vainilla

La garrapiñada se puede hacer en la freidora de aire.

Paso a paso, cómo preparar garrapiñada en freidora de aire

Colocá el maní crudo en un bowl. Agregá la clara de huevo y mezclá hasta cubrir bien todos los granos. Sumá el azúcar y la esencia de vainilla, integrando con movimientos envolventes. Extendé la mezcla sobre un papel manteca en la bandeja de la freidora. Cociná 8 minutos a 200 °C. Retirá, mezclá bien para que no queden partes crudas y volvé a llevar a la freidora otros 5 minutos a la misma temperatura. Sacá la bandeja y dejá enfriar completamente antes de consumir.

El resultado es una garrapiñada bien crocante, con el punto justo de dulzura y sin necesidad de ollas ni largas esperas frente a la hornalla. Ideal para tener siempre a mano, compartir con amigos o simplemente revivir esos momentos de infancia con un toque moderno.