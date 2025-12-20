Cómo hacer galletitas con forma de caramelo navideño: la receta más fácil para disfrutar en estas Fiestas

Las recetas navideñas no siempre tienen que ser complejas para llamar la atención. A veces, lo que más funciona es una idea simple, bien ejecutada y con una presentación que grite Navidad desde lejos. Eso pasa con estas galletitas con forma de caramelo, también conocidas como candy cane cookies, que se volvieron virales por su estética y su facilidad.

La creadora de la cuenta @cuquipasteleria compartió esta versión pensada para hacer en casa, sin técnicas raras ni ingredientes imposibles. La base es una masa sablée clásica, de esas que no fallan, y el truco está en el armado bicolor que imita los caramelos tradicionales de las fiestas. El resultado es tan lindo como tentador.

Así quedan las galletitas.

Qué ingredientes se necesitan para hacer galletitas con forma de caramelo navideño

120 g de azúcar impalpable

150 g de manteca fría

1 huevo

250 g de harina 0000

Colorante rojo apto para repostería

Azúcar impalpable extra para espolvorear

Estas cookies se hacen en simples pasos y con pocos ingredientes.

Paso a paso, cómo preparar galletitas con forma de caramelo navideño

Colocá la manteca fría en cubos junto con el azúcar impalpable y la harina. Formá un arenado con las manos, sin amasar. Agregá el huevo y uní hasta formar una masa lisa. Llevá la masa a la heladera por 30 minutos para que tome frío. Dividí la masa en dos partes iguales. A una de las mitades agregale colorante rojo y mezclá hasta lograr un color parejo. Formá cilindros delgados con ambas masas, procurando que tengan el mismo tamaño. En la mesada, colocá una tira blanca y una roja juntas. Enroscá suavemente para lograr el efecto de caramelo. Cortá porciones y dales forma de bastón. Colocalas en una placa para horno. Horneá a 180 °C durante 12 a 15 minutos. Retirá, dejá enfriar y espolvoreá con azúcar impalpable.

Estas galletitas combinan lo mejor de dos mundos: una receta simple y una estética navideña irresistible. Son ideales para sumar variedad, sorprender sin estrés y disfrutar del ritual de cocinar algo lindo en época de fiestas