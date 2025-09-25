Cómo hacer donas saludables: receta ideal para el antojo dulce de la merienda

Las donas son un clásico irresistible, pero no siempre queremos sumar harinas refinadas o azúcares de más. Por eso, la creadora de contenido Pau Kerikian de la cuenta @goclean.now compartió en sus redes una versión saludable que se volvió furor y acumuló miles de likes.

“Está tan buena que no tiene sentido que sea saludable”, escribió en la publicación que despertó antojos de sus seguidores. Lo mejor de todo es que se hacen con ingredientes fáciles de conseguir y quedan húmedas, esponjosas y con un toque de chocolate que las vuelve irresistibles.

Estas donas son muy fáciles de hacer.

Qué ingredientes se necesitan para hacer las donas saludables

1 huevo

1 banana grande madura

60 g de avena

2 cucharadas de mantequilla de maní (40 g)

20 g de aceite de oliva suave

115 g de yogur natural

2 cucharadas de miel (40 g)

1 cucharadita de polvo para hornear

Esencia de vainilla

100 g de chocolate 70 % cacao

1 cucharadita de mantequilla de maní o aceite de coco (para la cobertura)

Así quedan las donas por dentro.

Paso a paso, cómo preparar las donas saludables

En un bowl, pisá la banana y mezclala con el huevo, el yogur y la mantequilla de maní. Sumá el aceite de oliva, la miel y unas gotas de esencia de vainilla. Incorporá la avena y el polvo para hornear, y procesá hasta lograr una mezcla cremosa y sin grumos. Verté la preparación en moldes para donas (o muffins si no tenés) previamente enmantecados. Llevá a un horno precalentado a 180° por unos 20 minutos. Para la cobertura, derretí el chocolate junto con una cucharadita de mantequilla de maní o aceite de coco en intervalos de 30 segundos en microondas. Una vez que las donas estén frías, bañalas con el chocolate y dejá que se sequen a temperatura ambiente.

Estas donas caseras son la opción perfecta para disfrutar en la merienda, con un café o un mate. Saludables, fáciles y riquísimas, se convierten en la mejor alternativa para darse un gusto sin culpas.