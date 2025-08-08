Cómo hacer deliciosos pancakes con crema de limón: receta fácil para un desayuno estilo gourmet

La clásica torre de pancakes tiene una nueva versión que se volvió furor en TikTok. La influencer Diana Posada compartió su receta fit con crema de limón, y ya cosechó más de 52 mil likes. ¿El secreto? Usar harina de avena y una crema casera súper liviana que combina yogur y jugo de limón.
Este plato, además de ser fácil, se arma en minutos y es una excelente opción para quienes buscan una receta saludable pero con sabor.
Qué ingredientes se necesitan para hacer pancakes con crema de limón
Para los pancakes:
- 1 banana madura
- 1 huevo
- 4 cucharadas de harina de avena (o avena licuada)
- 2 cucharadas de yogur natural (tipo griego o firme)
- 1 pizca de polvo para hornear
- Endulzante a gusto (opcional)
Para la crema de limón:
- 2 cucharadas de yogur natural
- Jugo de ½ limón
- Ralladura de cáscara de limón (opcional para decorar)
- Endulzante a gusto
Paso a paso, cómo preparar pancakes con crema de limón
- En un bowl, pisá la banana con un tenedor. Sumá el huevo, la harina de avena, el yogur y el polvo para hornear.
- Mezclá bien o licuá todo para lograr una textura más suave y sin grumos.
- Calentá una sartén antiadherente con un poco de aceite en spray o pincelada.
- Verté una porción de la mezcla y cociná a fuego medio hasta que aparezcan burbujas.
- Dales la vuelta y cociná por el otro lado. Repetí hasta terminar la mezcla.
- Mezclá en un bowl el yogur, el jugo de limón y el endulzante.
- Revolvé bien hasta que la mezcla quede suave y cremosa.
- Intercalá pancakes con cucharadas de crema de limón.
- Terminá con más crema por encima y ralladura de cáscara de limón para decorar.
Son livianos, distintos y tienen ese toque gourmet que sorprende.