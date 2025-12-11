Cómo hacer chocotorta helada: la receta ideal para la mesa dulce de Navidad

La chocotorta tradicional ya es infalible, pero su versión helada subió la vara para quienes buscan algo más fresco en plena Navidad. La creadora de contenido @Sabrina.recetas compartió una preparación que se viralizó por lo simple que es y por cómo transforma pocos ingredientes en un postre que parece de pastelería.

La clave está en usar cantidades iguales de queso crema y dulce de leche para lograr un relleno bien parejo, firme y con la textura justa para sostener la famosa “casita” hecha con chocolinas. Una vez congelada, la torta se mantiene perfecta durante horas, incluso en mesas largas y calurosas como las de diciembre.

Así queda esta chocotorta helada.

Qué ingredientes se necesitan para hacer chocotorta helada

360 g de queso crema

360 g de dulce de leche (común o repostero)

3/4 paquete de galletitas chocolinas

Crema chantillí para decorar

Azúcar impalpable y granas (opcional, para terminar)

Este postre se hace es simples pasos.

Paso a paso, cómo preparar chocotorta helada

Mezclá en un bowl el queso crema con el dulce de leche hasta lograr una crema homogénea. Extendé un rectángulo de papel film sobre la mesada. Acomodá tres hileras de chocolinas formando un rectángulo. Colocá el relleno con manga o cuchara para que quede parejo en toda la superficie. Sumá una línea extra de dulce de leche en el centro si querés un corazón más goloso. Doblá los laterales de galletitas ayudándote con el papel film hasta formar la típica “casita”. Presioná suavemente para que quede firme y envolvela bien con el film. Llevá al freezer por mínimo 3 horas, o hasta que esté totalmente solidificada. Retirá, cubrí con crema chantillí y espolvoreá con azúcar impalpable o granas. Mantené la chocotorta siempre en el freezer hasta el momento de servir.

Para quienes buscan un postre festivo sin complicarse, esta chocotorta helada es un comodín irresistible. Se arma rápido, rinde un montón y es ese tipo de receta que se pasa de generación en generación porque jamás falla.