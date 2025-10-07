Cómo hacer cheesecake al estilo NY: receta fácil en solo 3 pasos y con pocos ingredientes

La receta la compartió Miranda (@miranda_scz) en X y enamoró a los usuarios con su versión clásica del cheesecake más famoso del mundo. En su publicación, combinó arte y cocina: mostró una pintura hecha por ella misma junto al resultado real del postre, dorado, brillante y cubierto con una generosa capa de mermelada.

El secreto está en lograr la textura justa: una base firme de galletitas y manteca, un relleno aireado de queso crema y una cocción lenta que garantiza ese interior húmedo típico del estilo neoyorquino. Ideal para lucirse en una merienda o después de una cena especial.

Cheesecake de frutos rojos estilo NY.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el cheesecake estilo NY

300 g de galletitas

100 g de manteca derretida

800 g de queso crema

250 g de azúcar

320 cc de crema de leche

6 huevos

100 cc de leche

50 g de harina

Esencia de vainilla

Mermelada a gusto para cubrir

Así queda el cheesecake estilo NY con esta receta.

Paso a paso, cómo preparar el cheesecake estilo NY

Triturá las galletitas y mezclalas con la manteca derretida. Colocá la mezcla en la base de un molde desmontable y presioná bien. Llevá a la heladera mientras preparás el relleno. Batí los huevos con el azúcar hasta lograr una textura espumosa. Agregá el queso crema, la crema, la leche y la esencia de vainilla. Incorporá la harina tamizada y mezclá bien. Verté la mezcla sobre la base y horneá a temperatura alta unos minutos hasta que coagule. Luego bajá a horno mínimo y cociná hasta que el centro esté apenas firme. Dejá enfriar completamente y cubrí con una capa de mermelada de frutos rojos antes de servir.

El resultado es un postre digno de confitería: cremoso, equilibrado y con el punto justo de dulzura. Y a juzgar por las fotos, logró una obra de arte en todos los sentidos.