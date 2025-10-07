Cómo hacer cheesecake al estilo NY: receta fácil en solo 3 pasos y con pocos ingredientes

La receta la compartió Miranda (@miranda_scz) en X y enamoró a los usuarios con su versión clásica del cheesecake más famoso del mundo. En su publicación, combinó arte y cocina: mostró una pintura hecha por ella misma junto al resultado real del postre, dorado, brillante y cubierto con una generosa capa de mermelada.
El secreto está en lograr la textura justa: una base firme de galletitas y manteca, un relleno aireado de queso crema y una cocción lenta que garantiza ese interior húmedo típico del estilo neoyorquino. Ideal para lucirse en una merienda o después de una cena especial.
Qué ingredientes se necesitan para hacer el cheesecake estilo NY
- 300 g de galletitas
- 100 g de manteca derretida
- 800 g de queso crema
- 250 g de azúcar
- 320 cc de crema de leche
- 6 huevos
- 100 cc de leche
- 50 g de harina
- Esencia de vainilla
- Mermelada a gusto para cubrir
Paso a paso, cómo preparar el cheesecake estilo NY
- Triturá las galletitas y mezclalas con la manteca derretida. Colocá la mezcla en la base de un molde desmontable y presioná bien. Llevá a la heladera mientras preparás el relleno.
- Batí los huevos con el azúcar hasta lograr una textura espumosa. Agregá el queso crema, la crema, la leche y la esencia de vainilla. Incorporá la harina tamizada y mezclá bien.
- Verté la mezcla sobre la base y horneá a temperatura alta unos minutos hasta que coagule. Luego bajá a horno mínimo y cociná hasta que el centro esté apenas firme.
- Dejá enfriar completamente y cubrí con una capa de mermelada de frutos rojos antes de servir.
El resultado es un postre digno de confitería: cremoso, equilibrado y con el punto justo de dulzura. Y a juzgar por las fotos, logró una obra de arte en todos los sentidos.