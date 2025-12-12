Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer budín hamburgués: la receta infalible para sumar a la mesa dulce en las Fiestas

Una receta noble, clásica y con ese toque festivo que nunca falla en diciembre.

Shaiel Teran Velazquez
Shaiel Teran Velazquez

12 de diciembre de 2025,

Cómo hacer budín hamburgués: la receta infalible para sumar a la mesa dulce en las Fiestas
Cómo hacer budín hamburgués: la receta infalible para sumar a la mesa dulce en las Fiestas

El budín hamburgués es uno de esos clásicos que vuelven cada diciembre. Es húmedo, aromático, lleno de tropezones y con ese perfume a miel y cítricos que grita Navidad. Y aunque parece sofisticado, es muchísimo más fácil de preparar de lo que imaginás.

La pastelera de @amasa.madre compartió su versión y aseguró que es uno de sus favoritos para las Fiestas. El truco está en batir bien la manteca con el azúcar y sumar los líquidos de forma alternada para lograr una miga perfecta. “Queda buenísimo este budín, es uno de mis preferidos. Hacelo y contame qué tal te salió”, dijo al mostrar el resultado final.

Este budín está listo en simples pasos.
Este budín está listo en simples pasos.

Qué ingredientes se necesitan para hacer budín hamburgués

  • 200 g de manteca pomada
  • 200 g de azúcar
  • 4 huevos
  • 1 cucharada de miel
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla o ralladura de limón/naranja
  • 350 g de harina leudante (o harina 0000 + 30 g de polvo de hornear)
  • 150 ml de oporto (o cognac, moscato o leche)
  • 150 g de frutos secos (nueces, almendras, avellanas o maní)
  • 150 g de chocolate amargo o chips
Así queda el budín hamburgués.
Así queda el budín hamburgués.

Paso a paso, cómo preparar budín hamburgués

  1. Batí la manteca pomada con el azúcar hasta que blanquee.
  2. Sumá la esencia o ralladura, la miel y los huevos de a uno, siempre mezclando bien.
  3. Tamizá la harina y agregala en partes, intercalándola con el oporto o el líquido que elijas.
  4. Enhariná ligeramente los frutos secos y el chocolate, y agregalos a la mezcla con espátula.
  5. Volcá la preparación en una budinera enmantecada y enharinada, idealmente con papel manteca en la base.
  6. Llevá a horno precalentado a 160° durante 50 a 60 minutos.
  7. Comprobá la cocción con un palito: si sale seco, está listo.
  8. Dejá enfriar, desmoldá y decorá con baño de chocolate o azúcar impalpable.

Este budín hamburgués es perfecto para la mesa dulce navideña: rinde, se conserva varios días y también podés freezarlo sin problemas. Además, permite jugar con diferentes frutos secos o licores según lo que tengas en casa.

Temas Relacionados

MÁS DE Recetas
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS