Cómo hacer budín hamburgués: la receta infalible para sumar a la mesa dulce en las Fiestas

El budín hamburgués es uno de esos clásicos que vuelven cada diciembre. Es húmedo, aromático, lleno de tropezones y con ese perfume a miel y cítricos que grita Navidad. Y aunque parece sofisticado, es muchísimo más fácil de preparar de lo que imaginás.
La pastelera de @amasa.madre compartió su versión y aseguró que es uno de sus favoritos para las Fiestas. El truco está en batir bien la manteca con el azúcar y sumar los líquidos de forma alternada para lograr una miga perfecta. “Queda buenísimo este budín, es uno de mis preferidos. Hacelo y contame qué tal te salió”, dijo al mostrar el resultado final.
Qué ingredientes se necesitan para hacer budín hamburgués
- 200 g de manteca pomada
- 200 g de azúcar
- 4 huevos
- 1 cucharada de miel
- 1 cucharadita de esencia de vainilla o ralladura de limón/naranja
- 350 g de harina leudante (o harina 0000 + 30 g de polvo de hornear)
- 150 ml de oporto (o cognac, moscato o leche)
- 150 g de frutos secos (nueces, almendras, avellanas o maní)
- 150 g de chocolate amargo o chips
Paso a paso, cómo preparar budín hamburgués
- Batí la manteca pomada con el azúcar hasta que blanquee.
- Sumá la esencia o ralladura, la miel y los huevos de a uno, siempre mezclando bien.
- Tamizá la harina y agregala en partes, intercalándola con el oporto o el líquido que elijas.
- Enhariná ligeramente los frutos secos y el chocolate, y agregalos a la mezcla con espátula.
- Volcá la preparación en una budinera enmantecada y enharinada, idealmente con papel manteca en la base.
- Llevá a horno precalentado a 160° durante 50 a 60 minutos.
- Comprobá la cocción con un palito: si sale seco, está listo.
- Dejá enfriar, desmoldá y decorá con baño de chocolate o azúcar impalpable.
Este budín hamburgués es perfecto para la mesa dulce navideña: rinde, se conserva varios días y también podés freezarlo sin problemas. Además, permite jugar con diferentes frutos secos o licores según lo que tengas en casa.