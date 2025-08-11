Cómo hacer budín de verduras: receta fácil y rápida, ideal para resolver la cena

Si abriste la heladera y te encontraste con apenas unas verduras, esta receta es para vos. El budín de verduras no solo es rápido de preparar, sino que también es liviano, proteico y lleno de sabor.

La creadora de contenido Sol Cittadini compartió en TikTok cómo hacer este plato con solo cinco ingredientes, ideal para un almuerzo o cena improvisada. En pocos minutos vas a tener algo caliente, colorido y que no requiere harinas. Además, es una receta versátil: podés reemplazar las verduras por las que tengas disponibles y sumar los condimentos que más te gusten.

Así queda el budín de verduras.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el budín de verduras

2 zanahorias

1 cebolla

2 zapallitos

3 huevos

Queso fresco descremado (cantidad a gusto)

Esta receta puede funcionar como una guarnición ideal.

Paso a paso, cómo preparar el budín de verduras

Pelá las zanahorias y cortalas en cubitos o rodajas finas. Hacé lo mismo con los zapallitos y picá la cebolla bien chiquita. En una sartén caliente con un chorrito de aceite, salteá todas las verduras hasta que estén blandas y ligeramente doradas. Pasá las verduras a un bol, agregá los huevos, sal o condimentos a gusto y el queso fresco descremado cortado en cubitos. Integrá bien. En un molde para budín o sabarín (aprox. 28 cm), colocá unas fetas de queso como base para que quede más cremoso y con un toque gratinado. Volcá la mezcla de verduras y huevos sobre la base de queso. Llevá al horno precalentado a 180 °C durante 15-20 minutos, o hasta que esté firme y dorado en la superficie.

Cuando lo saques, vas a tener un budín húmedo por dentro, con el queso fundido y las verduras bien tiernas. Podés comerlo caliente acompañado de una ensalada o frío como snack proteico para cualquier momento del día.