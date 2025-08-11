Cómo hacer budín de verduras: receta fácil y rápida, ideal para resolver la cena

Si abriste la heladera y te encontraste con apenas unas verduras, esta receta es para vos. El budín de verduras no solo es rápido de preparar, sino que también es liviano, proteico y lleno de sabor.
La creadora de contenido Sol Cittadini compartió en TikTok cómo hacer este plato con solo cinco ingredientes, ideal para un almuerzo o cena improvisada. En pocos minutos vas a tener algo caliente, colorido y que no requiere harinas. Además, es una receta versátil: podés reemplazar las verduras por las que tengas disponibles y sumar los condimentos que más te gusten.
Qué ingredientes se necesitan para hacer el budín de verduras
- 2 zanahorias
- 1 cebolla
- 2 zapallitos
- 3 huevos
- Queso fresco descremado (cantidad a gusto)
Paso a paso, cómo preparar el budín de verduras
- Pelá las zanahorias y cortalas en cubitos o rodajas finas. Hacé lo mismo con los zapallitos y picá la cebolla bien chiquita.
- En una sartén caliente con un chorrito de aceite, salteá todas las verduras hasta que estén blandas y ligeramente doradas.
- Pasá las verduras a un bol, agregá los huevos, sal o condimentos a gusto y el queso fresco descremado cortado en cubitos. Integrá bien.
- En un molde para budín o sabarín (aprox. 28 cm), colocá unas fetas de queso como base para que quede más cremoso y con un toque gratinado.
- Volcá la mezcla de verduras y huevos sobre la base de queso.
- Llevá al horno precalentado a 180 °C durante 15-20 minutos, o hasta que esté firme y dorado en la superficie.
Cuando lo saques, vas a tener un budín húmedo por dentro, con el queso fundido y las verduras bien tiernas. Podés comerlo caliente acompañado de una ensalada o frío como snack proteico para cualquier momento del día.