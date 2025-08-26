Cómo hacer budín de mandarina súper esponjoso y sin gluten: la receta ideal para la merienda

En TikTok, la creadora de la cuenta @goclean.now revolucionó a sus seguidores con una receta de budín distinta, reducida en azúcar y grasas, que ya cosechó más de 10 mil likes. La clave está en licuar todos los ingredientes juntos y sumar la polenta como base, lo que le da una textura especial y lo convierte en una opción sin gluten.
Qué ingredientes se necesitan para hacer el budín de mandarina
- 1 mandarina grande con cáscara y sin semillas
- 2 huevos
- ⅓ taza de azúcar (60 g)
- 4 cdas de aceite (30 g)
- Esencia de vainilla
- 1 taza de polenta (160 g)
- 3 cdas de maicena (40 g)
- 2 cditas de polvo para hornear
- Pizca de sal
- Opcional: endulzante extra si querés reforzar el dulzor
Paso a paso, cómo preparar el budín de mandarina
- Colocá en la licuadora la mandarina troceada (con cáscara), los huevos, el azúcar, el aceite y la esencia de vainilla.
- Procesá hasta que la mezcla quede completamente homogénea.
- Sumá la polenta, la maicena, el polvo para hornear, la pizca de sal y, si lo deseás, un poco más de endulzante.
- Licuá unos segundos más, solo lo suficiente para integrar.
- Engrasá una budinera y espolvoreá la base con un poco de polenta.
- Volcá la preparación y llevá a horno precalentado a 180 °C por 35 a 40 minutos.
- Comprobá la cocción con un palillo: si sale limpio, ya está listo.
- Dejá enfriar antes de desmoldar y serví con un poco de azúcar impalpable o frutos secos por encima.
El resultado es un budín dorado por fuera, suave y esponjoso por dentro, con un perfume intenso a mandarina. Al no llevar harina de trigo ni manteca, se transforma en una alternativa más liviana y perfecta para quienes buscan cuidar su alimentación sin resignar sabor.