Cómo hacer budín de mandarina súper esponjoso y sin gluten: la receta ideal para la merienda

Un budín húmedo, aromático y apto para celíacos que se prepara en minutos.

Shaiel Teran Velazquez
26 de agosto de 2025,

En TikTok, la creadora de la cuenta @goclean.now revolucionó a sus seguidores con una receta de budín distinta, reducida en azúcar y grasas, que ya cosechó más de 10 mil likes. La clave está en licuar todos los ingredientes juntos y sumar la polenta como base, lo que le da una textura especial y lo convierte en una opción sin gluten.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el budín de mandarina

  • 1 mandarina grande con cáscara y sin semillas
  • 2 huevos
  • ⅓ taza de azúcar (60 g)
  • 4 cdas de aceite (30 g)
  • Esencia de vainilla
  • 1 taza de polenta (160 g)
  • 3 cdas de maicena (40 g)
  • 2 cditas de polvo para hornear
  • Pizca de sal
  • Opcional: endulzante extra si querés reforzar el dulzor
Paso a paso, cómo preparar el budín de mandarina

  1. Colocá en la licuadora la mandarina troceada (con cáscara), los huevos, el azúcar, el aceite y la esencia de vainilla.
  2. Procesá hasta que la mezcla quede completamente homogénea.
  3. Sumá la polenta, la maicena, el polvo para hornear, la pizca de sal y, si lo deseás, un poco más de endulzante.
  4. Licuá unos segundos más, solo lo suficiente para integrar.
  5. Engrasá una budinera y espolvoreá la base con un poco de polenta.
  6. Volcá la preparación y llevá a horno precalentado a 180 °C por 35 a 40 minutos.
  7. Comprobá la cocción con un palillo: si sale limpio, ya está listo.
  8. Dejá enfriar antes de desmoldar y serví con un poco de azúcar impalpable o frutos secos por encima.

El resultado es un budín dorado por fuera, suave y esponjoso por dentro, con un perfume intenso a mandarina. Al no llevar harina de trigo ni manteca, se transforma en una alternativa más liviana y perfecta para quienes buscan cuidar su alimentación sin resignar sabor.

