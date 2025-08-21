Cómo hacer budín de brócoli y queso: la receta salada que te va a salvar la cena

Incluir más verduras en la dieta diaria no tiene por qué ser complicado. Una prueba de eso es el budín de brócoli con queso que compartió en TikTok la nutricionista Jacinta Cubas (@jacicubas.nutricion). Con pocos ingredientes y un paso a paso sencillo, este plato se volvió una de las alternativas favoritas para quienes buscan una guarnición distinta y nutritiva.

Lo mejor es que se adapta a cualquier comida: podés servirlo como acompañamiento de un plato principal, llevarlo a la vianda del trabajo o incluso disfrutarlo solo con una ensalada. Además, el uso de harina de garbanzos lo convierte en una receta más ligera y con un plus de proteínas vegetales.

Estos budines son muy fáciles de preparar.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el budín de brócoli y queso

1 brócoli (puede ser fresco o congelado)

2 huevos

1 taza de queso rallado

1 taza de queso magro rallado

Condimentos a gusto

1 cucharada de harina de garbanzos

Con pocos ingredientes, esta guarnición es ideal para cualquier comida.

Paso a paso, cómo preparar el budín de brócoli y queso

Si usás brócoli fresco, cocinalo al vapor o hervido hasta que esté tierno. En un bowl, mezclá el brócoli con los huevos, los quesos y los condimentos. Revolvé hasta que quede todo bien integrado. Sumá la cucharada de harina de garbanzos para dar consistencia. Pasá la mezcla a moldes individuales o a una budinera enmantecada. Llevá al horno precalentado y cociná hasta que la superficie esté dorada y gratinada.

Este budín no solo es sabroso, también es una gran forma de transformar el brócoli en un plato atractivo para toda la familia. Una guarnición distinta, fácil y rendidora que ya se ganó su lugar en la cocina de muchos.