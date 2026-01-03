Cómo hacer bombas de papa en la freidora de aire: la receta más fácil con solo 7 ingredientes

Las recetas en airfryer siguen sumando fanáticos y no es casualidad. Menos aceite, menos tiempo y resultados bien crocantes. En ese combo entran estas bombas de papa, ideales para picar, acompañar un plato principal o resolver una cena sin demasiada vuelta.
La receta forma parte de la serie “100 recetas en airfryer” y fue compartida por Clara Fustinoni en TikTok. Con pocos ingredientes y un paso a paso claro, propone una versión fácil que funciona tanto para una juntada como para el día a día. El secreto está en la textura y en el rebozado que marca la diferencia.
Qué ingredientes se necesitan para hacer bombas de papa en la freidora de aire
- ½ kg de papas
- 80 g de harina
- 1 cucharadita de sal
- 100 g de queso en hebras
- 2 huevos
- 2 cucharadas de provenzal o condimento a elección
- Copos de maíz sin azúcar
- Aceite en spray
Podés usar parmesano, sardo o reggianito, y reemplazar la harina por una premezcla sin gluten si lo necesitás.
Paso a paso, cómo preparar bombas de papa en la freidora de aire
- Herví las papas hasta que estén bien tiernas.
- Pisalas y armá un puré liso, sin grumos.
- Agregá la harina, el queso en hebras y la sal.
- Mezclá hasta lograr una masa homogénea y maleable.
- Tomá porciones y formá bolitas con las manos.
- Si querés más sabor, colocá un cubito de queso en el centro y cerrá bien.
- Batí los huevos y mezclalos con el provenzal.
- Pasá cada bomba primero por el huevo.
- Rebozalas con los copos de maíz triturados.
- Colocalas en la canasta de la airfryer.
- Rociá con un poco de aceite en spray.
- Cociná a 200 °C durante 10 a 12 minutos.
- A mitad de cocción, dalas vuelta para que se doren parejo.
El resultado es una bomba bien crocante por fuera, con interior suave y queso fundido. Funcionan solas o acompañadas de algún dip, desde una mayonesa casera hasta una salsa de yogur o alioli.