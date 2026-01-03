Cómo hacer bombas de papa en la freidora de aire: la receta más fácil con solo 7 ingredientes

Las recetas en airfryer siguen sumando fanáticos y no es casualidad. Menos aceite, menos tiempo y resultados bien crocantes. En ese combo entran estas bombas de papa, ideales para picar, acompañar un plato principal o resolver una cena sin demasiada vuelta.

La receta forma parte de la serie “100 recetas en airfryer” y fue compartida por Clara Fustinoni en TikTok. Con pocos ingredientes y un paso a paso claro, propone una versión fácil que funciona tanto para una juntada como para el día a día. El secreto está en la textura y en el rebozado que marca la diferencia.

Así quedan las bombas de papa.

Qué ingredientes se necesitan para hacer bombas de papa en la freidora de aire

½ kg de papas

80 g de harina

1 cucharadita de sal

100 g de queso en hebras

2 huevos

2 cucharadas de provenzal o condimento a elección

Copos de maíz sin azúcar

Aceite en spray

Podés usar parmesano, sardo o reggianito, y reemplazar la harina por una premezcla sin gluten si lo necesitás.

Estas bombas de papa son ideales para acompañar con un dip.

Paso a paso, cómo preparar bombas de papa en la freidora de aire

Herví las papas hasta que estén bien tiernas. Pisalas y armá un puré liso, sin grumos. Agregá la harina, el queso en hebras y la sal. Mezclá hasta lograr una masa homogénea y maleable. Tomá porciones y formá bolitas con las manos. Si querés más sabor, colocá un cubito de queso en el centro y cerrá bien. Batí los huevos y mezclalos con el provenzal. Pasá cada bomba primero por el huevo. Rebozalas con los copos de maíz triturados. Colocalas en la canasta de la airfryer. Rociá con un poco de aceite en spray. Cociná a 200 °C durante 10 a 12 minutos. A mitad de cocción, dalas vuelta para que se doren parejo.

El resultado es una bomba bien crocante por fuera, con interior suave y queso fundido. Funcionan solas o acompañadas de algún dip, desde una mayonesa casera hasta una salsa de yogur o alioli.