Como en Mar del Plata pero en casa: la receta definitiva de alfajores marplatenses

Los alfajores marplatenses son una variante de los tradicionales alfajores que se originaron en la ciudad de Mar del Plata. Estos alfajores comparten muchas características con los típicos, pero a menudo tienen algunos rasgos distintivos que los hacen únicos. Un ejemplo es la doble capa, los rellenos más generosos y hasta la cobertura de chocolate. Sin embargo, no estar en la playa no significa que no se puedan comer estas delicias y esta receta lo demuestra.

La usuaria de TikTok @celi_fernandezz compartió una receta sencilla para lograr estos alfajores en casa y sorprender a todos con un poquito de Mar del Plata en cualquier parte del país.

Cómo preparar alfajores marplatenses

Ingredientes:

150gr de manteca pomada.

50gr de azúcar común.

50gr de miel.

1 huevo.

Ralladura de 1 naranja.

1cdita de esencia de vainilla.

250gr de harina 0000.

50gr de fecula de maiz.

1cdita de polvo para hornear.

1cdita de bicarbinato.

20gr de cacao amargo.

La usuaria de TikTok explicó en su video que con esta receta se logran 12 alfajores de 7cm de diametro. Además, también explicó que una vez hechos, lo ideal es dejarlos para el día siguiente para que agarren más sabor y humedad.