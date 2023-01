Comida por peso y una cábala muy especial: cómo fue la dieta de Enzo Fernández en el Mundial

Galardonado como el mejor jugado joven del Mundial Qatar 2022, Enzo Fernández debió seguir una dieta estricta durante todo el campeonato para rendir al máximo en la cancha. Al igual que sus compañeros Lionel Messi y Rodrigo De Paul, el volante contó con un plan alimenticio nutritivo.

El futbolista contó con elaboraciones de comidas de parte de su chef personal basadas en una alimentación protéica y a corde a su desgaste físico. Es por ello que las porciones debieron ser medidas con balanza para respetar las porciones justas.

Enzo Fernández con su pareja y su hija en el Mundial Qatar 2022

El chef Ricardo Ortiz detalló cómo fue la dieta de Enzo Fernández durante el Mundial y también reveló cuál es su permitido de cábala por fuera de la dieta. En ese sentido, el experto gastronómico contó a Infobae que también prepara las comidas para su pareja, Valentina Cervantes, y a su hija, Olivia.

Fernández debe consumir como proteína por día entre 250 ó 300 gramos de carne vacuna, cordero, pollo o pescado, que puede ser salmón rosado, Lubina o corvina, expresó el chef.

Enzo Fernández de Argentina celebra el gol que combirtió ante el seleccionado mexicano

Y manifestó que “los hidratos de carbono debían ser pesados en la balanza, era una cantidad a rajatabla de 120 gramos de arroz basmati, yamaní, integral o de pasta sin gluten. Todo pesado y cocinado”.

“La salsa era de tomate natural, no de lata. Se podía agregar morrones, por ejemplo, pero todo natural. Y Lo que era verdura tenía de todo. Espinaca, brócoli, lechuga morada, endivia, kale, que a él mucho no le gustaba pero lo comía igual. También champiñones fileteados”, recordó.

Enzo Fernández respeta su dieta a raja tabla

Pese a que la Seleccion Argentina contó con días para distenderse y disfrutar de un asado con todo el plantel, Enzo eligió cuidarse y no excederse con la carne. “Es muy responsable, se cuida un montón. No toma ni una gota de alcohol. De asado come muy poquito. Le daba mucho a la ensalada y comía un pedacito de entraña o uno de asado”, confesó Ortiz sobre el campeón del mundo.

El permitido de cábala de Enzo Fernández

Sin embargo, pese a todas las precauciones en su alimentación, Enzo se permite darse un gustito de vez en cuando y salirse un poco del plan. Tiene que ver con una tradición que se convirtió en cábala antes de cada partido.

La Selección festejó el pase a octavos con un gran asado en Belo Horizonte

“No existía en la dieta. Pero sí comía sorrentinos de jamón y queso antes de ir a concentrar”, soltó el experto quien sumó que esta costumbre nació desde la época de Enzo como jugador de Defensa y Justicia.

Finalmente, para terminar el día y después de una fruta de postre, el joven de 22 años toma una infusión relajante: té de hierbas rojo con rooibos, que tiene frutos rojos y frutilla.