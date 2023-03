Aí fue el intento fallido de la nieta de Blanca Cotta por entrar a MasterChef

Este lunes a las 21.30 arrancó la nueva temporada de MasterChef Argentina con el debut en la conducción de Wanda Nara y se conocieron las historias de algunos de los aspirantes a competir en las cocinas más famosas del país. Entre ellos se destacó María Alejandra, la nieta de la recordada Blanca Cotta.

La cocinera amateurs se presentó frenta a Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis con su “empanadota” y reveló que desea entrar al certamen para homenajear a su abuela, la reconocida cocinera y periodista que falleció a los 94 años en 2019.

María Alejandra, la nieta de Blanca Cotta Foto: Captura video

“Yo tengo muchas ganas de entrar. Una razón es para que mi abuela tenga el reconocimiento que por ahí no tuvo cuando falleció. Mi abuela era Blanca Cotta, igual yo no soy ella”, expresó emotiva frente a los jurados. En ese sentido Martitegui la corrigió: “Tu abuela tiene un gran reconocimiento de toda la comunidad gastronómica y ha sido una gran cocinera argentina”.

De todas formas, la aspirante a ingresar a MasterChef siguió: “Yo no soy ella. Vengo a aprender con ustedes para intentar parecerme un poquito a mi abuela”. Pese a la cuota de emotividad que aportó su paso frente a las cocinas, su plato no logró impresionar a los expertos y quedó fuera de competencia.

La reacción del jurado al probar el plato de la nieta de Blanca Cotta

Martitegui dio su visto bueno pero fueron Donato y Betular quienes terminaron de decidir su eliminación. “No se si el hecho de que tu abuela sea Blanca me predispone a que me caigas bien de alguna manera, me parece que la parte emotiva del plato es la que gana. Para mi es un si”, sostuvo el exdueño de “Tegui”.

Pero Donato fue tajante: “María, es lindo ver estas emociones en la cocina, los recuerdos, los sabores, nos encontramos, pero lamentablemente para mi es un no”. Misma línea siguió el pastelero al remarcar que “parte de la selección es que en cinco minutos muestren algo de lo que hacen”, pero la cocinera amateur trajo su comida ya lista “y hasta emplatada”, por lo tanto optó por el no.