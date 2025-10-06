Vista privilegiada y vestidor en suite: así es el lujoso departamento que la China Suárez vende por más de un millón de dólares

Eugenia La China Suárez es una actriz, cantante y modelo argentina que siempre es noticia por lo que hace. La famosa está instalada en Turquía junto a su pareja Mauro Icardi y una de sus hijas, Rufina Cabré, desde allí muestra como es su nueva vida con el futbolista, quien está en plena guerra mediática y judicial con Wanda Nara.

China Suárez y Mauro Icardi

La ex Casi Ángeles apostó a todo con Mauro Icardi y decidió poner en venta el departamento que tiene en Palermo. Hace unos meses, la actriz vendió otra de sus propiedades, la enorme casa de campo que había comprado con Benjamín Vicuña, con quien tiene dos hijos. Luego, se supo que invirtió esa plata y se compró una casa en un barrio privado.

China Suárez junto a sus hijos: Rufina Cabré, Magnolia Vicuña y Amancio Vicuña. (Instagram @sangrejaponesa)

Ahora, la famosa puso a la venta el enorme departamento que tiene en Palermo. Una propiedad con una increíble vista a la ciudad y varias habitaciones, ideal para una familia numerosa.

Cómo es el departamento que la China Suárez puso a la venta

Se trata de un piso en el barrio porteño de Palermo. El departamento de la China Suárez tiene un valor de más de un millón de dólares y tiene 7 ambientes.

El departamento tiene expensas de casi 800. 000 pesos y tiene más de 300 metros cuadrados con balcón que recorre casi todo el piso. Es una propiedad con un amplio living con ventanales. Además, tiene una cocina con doble mesada, horno empotrado y comedor diario.

Así es el departamento que la China Suárez puso en venta

También cuenta con un lavadero de doble mesada y una dependencia con baño de servicio.

En cuanto a las habitaciones, cuenta con dos dormitorios principales en suite con vestidor y otros tres más que comparten baño completo.

El piso tiene detalles lujosos y modernos. Además, de ser súper amplios los ambientes. En la página web de la inmobiliaria tiene un valor de 1 millón 300 mil dólares.